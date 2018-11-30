Cumhurbaşkanına özel tespih yapıldı

Bursa'n\u0131n merkez Osmangazi il\u00e7esi Tahtakale Mahallesinde tespih \u00fcretim at\u00f6lyesi ve tespih koleksiyon d\u00fckkan\u0131 bulunan F\u0131rat Karako\u00e7, fosille\u015fmi\u015f kehribar ta\u015flar\u0131ndan tespih \u00fcretimi yap\u0131yor. ,Bu tespihlerin \u00e7ok farkl\u0131 yerlerden talep g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirten Karako\u00e7, "Kehribar ta\u015f\u0131ndan \u00fcretti\u011fim tespihler yo\u011fun ilgi g\u00f6r\u00fcyor" diye konu\u015ftu. ,\u00dcretimde kulland\u0131\u011f\u0131 ta\u015flar\u0131n tarihlemesinin bilimsel kaynaklar taraf\u0131ndan onayland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten tespih \u00fcreticisi, "B\u00f6cekler ve ta\u015f\u0131n kendisi 1 milyon ya\u015f\u0131n \u00fcst\u00fcnde. \r\n,\r\nFarkl\u0131 materyallerden de tespih \u00fcretti\u011fini ve Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fana \u00f6zel alt\u0131n i\u015fleme fildi\u015fi tespih g\u00f6nderece\u011fini belirten Karako\u00e7, "Fildi\u015fi ve Oltu ta\u015f\u0131 tespihlerimiz de var. ,Komple alt\u0131n i\u015flemeli bir fildi\u015fi tespihimiz var. Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131za \u00f6zel olarak yap\u0131ld\u0131. Kendisine hediye gidecek" dedi.,Zaten do\u011fal kehribar\u0131n 1 milyon y\u0131l\u0131n alt\u0131nda olu\u015fmas\u0131 m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil. Bu da bilimsel olarak ara\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f ve kan\u0131tlanm\u0131\u015ft\u0131r. Bununla ilgili belgelerimiz de elimizde mevcuttur" diye konu\u015ftu.\r\n