Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu 'Bataklık'tan ilk görüntüler

Uyu\u015fturucu ve uyu\u015fturucu gelirlerine kar\u015f\u0131, 9 \u00fclkeyle birlikte Cumhuriyet tarihinin en b\u00fcy\u00fck operasyonu olan "Batakl\u0131k Operasyonu" ba\u015flat\u0131ld\u0131. Hedef kapsam\u0131nda T\u00fcrkiye'de 94 ki\u015fi hakk\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 verilirken, 67'si g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.,Operasyon ile ilgili sabah saatlerinde bilgi veren \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, Cumhuriyet tarihinin en b\u00fcy\u00fck operasyonunun ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, "Yakla\u015f\u0131k 1 y\u0131ld\u0131r takip edilen operasyon ger\u00e7ekle\u015ftirildi" ifadesini kulland\u0131.,Operasyonun isminin "Batakl\u0131k" oldu\u011funu s\u00f6yleyen Bakan Soylu, uyu\u015fturucu ve uyu\u015fturucuya ba\u011fl\u0131 su\u00e7 gelirleriyle m\u00fccadele etme kapsam\u0131nda operasyonun d\u00fczenlendi\u011fini kaydetti.,Su\u00e7 gelirleriyle m\u00fccadelede b\u00fcy\u00fck bir m\u00fccadele verildi\u011fine dikkat \u00e7eken Soylu, "Bu operasyon 9 \u00fclkeyle ba\u011flant\u0131l\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Hollanda, Bel\u00e7ika, \u0130spanya, \u0130talya, \u015eili, Ekvador ve Brezilya ile ba\u011flant\u0131l\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi. T\u00fcrkiye'de 11 ilde yap\u0131ld\u0131. 94 hedef vard\u0131, 67 hedef g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131" bilgilerini verdi.,Operasyonda silahl\u0131 su\u00e7 \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn de tespit edildi\u011fini kaydeden Soylu, "\u00d6rg\u00fct\u00fcn iki tepe y\u00f6neticisi var, biri Brezilya ve Hollanda'da 26 y\u0131ll\u0131k k\u0131rm\u0131z\u0131 b\u00fclteni var. ,Cumhuriyet tarihinin en b\u00fcy\u00fck operasyonu 'Batakl\u0131k'tan ilk g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler yay\u0131nland\u0131. \u0130\u015fte o kareler ve detaylar...,500 milyonun \u00fczerine \u00e7\u0131kabilecek bir nakdi ve su\u00e7 gelirleri toplam\u0131 s\u00f6z konusu olacak" ifadelerini kulland\u0131.,KAYNAK: \u0130HA,.,\u00d6te yandan, operasyondan ilk g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. \u00d6rg\u00fct\u00fcn eleba\u015flar\u0131n\u0131n N.D. ve \u00c7.G. oldu\u011fu belirlendi. \u00c7.G.'nin 'Padi\u015fah' yazan foto\u011fraf\u0131 dikkat \u00e7ekti.