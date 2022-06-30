Cüneyt Arkın'a veda! Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor...

Atat\u00fcrk K\u00fclt\u00fcr Merkezi'nde d\u00fczenlenen t\u00f6rene K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakan\u0131 Mehmet Nuri Ersoy, Ark\u0131n'\u0131n hayat arkada\u015f\u0131 Bet\u00fcl C\u00fcreklibat\u0131r, o\u011fullar\u0131 Murat Ark\u0131n, Kaan C\u00fcreklibat\u0131r, sanat\u00e7\u0131lar ile yak\u0131nlar\u0131 kat\u0131l\u0131yor. T\u00f6rende Ark\u0131n'\u0131n oynad\u0131\u011f\u0131 sinemalar\u0131n kesitlerin yer ald\u0131\u011f\u0131 bir film g\u00f6sterildi.\r\n,BABASININ TABUTUNU SEVD\u0130 - Ark\u0131n'\u0131n T\u00fcrk bayra\u011f\u0131na sar\u0131l\u0131 tabutu, cenaze arac\u0131na kondu. G\u00f6zya\u015flar\u0131n\u0131 tutamayan Murat Ark\u0131n babas\u0131n\u0131n tabutunu sevdi. Ark\u0131n'\u0131n cenazesi eskort e\u015fli\u011finde Atat\u00fcrk K\u00fclt\u00fcr Merkezi'nde yap\u0131lacak t\u00f6ren i\u00e7in yola \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n<strong><a href="https:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/video\/murat-arkin-babasinin-tabutunu-sevdi-33465.aspx" target="_blank">\u0130\u015fte duyguland\u0131ran anlar...<\/a><\/strong><\/p>,C\u00fcneyt Ark\u0131n'\u0131n cenazesi e\u015fi Bet\u00fcl C\u00fcreklibat\u0131r, o\u011fullar\u0131 Murat Ark\u0131n, Kaan C\u00fcreklibat\u0131r ve yak\u0131nlar\u0131 taraf\u0131ndan Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden al\u0131nd\u0131.,NAA\u015eI AKM'YE GET\u0130R\u0130LD\u0130 - Vefat eden usta sanat\u00e7\u0131 C\u00fcnet Ark\u0131n i\u00e7in ilk t\u00f6ren AKM'de yap\u0131l\u0131yor. Ark\u0131n'\u0131n T\u00fcrk bayra\u011f\u0131na sar\u0131l\u0131 tabutu, t\u00f6ren i\u00e7in Atat\u00fcrk K\u00fclt\u00fcr Merkezi'ne getirildi. Ark\u0131n'\u0131n tabutu sahneye konuldu. ,Ye\u015fil\u00e7am'\u0131n unutulmaz ismi C\u00fcneyt Ark\u0131n i\u00e7in ilk t\u00f6ren Atat\u00fcrk K\u00fclt\u00fcr Merkezi'nde yap\u0131lacak. Ark\u0131n, \u00f6\u011flen namaz\u0131na m\u00fcteakip Te\u015fvikiye Camii\u2019nde k\u0131l\u0131nacak cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Zincirlikuyu Mezarl\u0131\u011f\u0131\u2019na defnedilecek.,Ye\u015fil\u00e7am'\u0131n usta ismi C\u00fcneyt Ark\u0131n kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 hastanede 84 ya\u015f\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Unutulmaz filmleriyle T\u00fcrk sinemas\u0131na damga vuran \u00fcnl\u00fc oyuncu son yolculu\u011funa u\u011furlan\u0131yor...