Cüneyt Arkın’ın cenazesi ailesine teslim edildi

"FATMA\u2019M BEKLE BEN\u0130 GEL\u0130YORUM\u201d - Uzun s\u00fcredir sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131yla m\u00fccadele eden Ye\u015fil\u00e7am'\u0131n \u00fcnl\u00fc oyuncusu Fatma Girik, 79 ya\u015f\u0131nda 24 Ocak\u2019ta hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti. Covid-19\u2019a ba\u011fl\u0131 zat\u00fcrre tedavisi g\u00f6ren Girik'in \u00e7oklu organ yetmezli\u011fi nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131. \u00dcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131n\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan Ark\u0131n, Fatma Girik i\u00e7in, \u201cNas\u0131l dayan\u0131r\u0131m ben bu ac\u0131ya ben! Sen ne yi\u011fit insand\u0131n. Ne kadar al\u00e7ak g\u00f6n\u00fcll\u00fc, ne kadar zariftin. Dosttun, ne g\u00fczel mavi mavi bakard\u0131n. O bir Anadolu anas\u0131d\u0131r o. Ah! Ah! Fatma\u2019m bekle beni orada bekle geliyorum\u201d diyerek g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fulmu\u015ftu.\r\n,A\u0130LES\u0130NDEN A\u00c7IKLAMA- C\u00fcneyt Ark\u0131n\u2019\u0131n hesab\u0131 \u00fczerinden ailesi cenazeye ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamada bulundu. Ark\u0131n\u2019\u0131n \u015fahsi hesab\u0131 \u00fczerinden payla\u015f\u0131m yapan ailesi, cenazeye ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamada bulundu. Cenazenin 30 Haziran 2022\u2019de saat 10:30\u2019da Atat\u00fcrk K\u00fclt\u00fcr Merkezi\u2019ndeki t\u00f6renin ard\u0131ndan \u00f6\u011fle namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip Te\u015fvikiye Camii\u2019de k\u0131l\u0131nacak namaz sonras\u0131 Zincirlikuyu Mezarl\u0131\u011f\u0131na defnedilece\u011fini duyurdu.A,CENAZE PROGRAMI BELL\u0130 OLDU - Usta sanat\u00e7\u0131n\u0131n cenazesini hastaneye gelen ailesi teslim ald\u0131. Ark\u0131n\u2019\u0131n cenazesinin Zincirlikuyu Gasilhanesi\u2019ne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi. \r\n,Cenazeyi teslim almaya gelen oyuncu Murat Ark\u0131n, ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 baba ac\u0131s\u0131yla ilgili ilk kez konu\u015ftu.,HASTANEDEN YAPILAN A\u00c7IKLAMA - Hastaneden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada \u201cT\u00fcrk sinemas\u0131n\u0131n de\u011ferli oyuncusu Say\u0131n C\u00fcneyt Ark\u0131n kalbinin durmas\u0131 sebebiyle ambulansla geldi\u011fi hastanede b\u00fct\u00fcn yeniden canland\u0131rma \u00e7abalar\u0131na ra\u011fmen hayat\u0131n\u0131 kaybetti. T\u00fcrk sinemas\u0131n\u0131n dev oyuncusunu kaybetmenin \u00fcz\u00fcnt\u00fcs\u00fc i\u00e7indeyiz. C\u00fcneyt Ark\u0131n\u2019\u0131n ailesine ve t\u00fcm sevenlerine ba\u015f sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 diliyoruz\u201d denildi.,Usta isim C\u00fcneyt Ark\u0131n'\u0131n kalbinin durmas\u0131 sebebiyle ambulansla geldi\u011fi hastanede b\u00fct\u00fcn \u00e7abalara ra\u011fmen hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi kaydedildi.,Usta sanat\u00e7\u0131 i\u00e7in yar\u0131n Atat\u00fcrk K\u00fclt\u00fcr Merkezi\u2019nde bir t\u00f6ren d\u00fczenlenecek. Ark\u0131n, t\u00f6renin ard\u0131ndan Te\u015fvikiye Camii\u2019nde \u00f6\u011fle namaz\u0131na m\u00fcteakip k\u0131l\u0131nacak cenaze namaz\u0131 sonras\u0131 Zincirlikuyu Mezarl\u0131\u011f\u0131\u2019na defnedilecek.,Ye\u015fil\u00e7am'\u0131n usta ismi C\u00fcneyt Ark\u0131n d\u00fcn kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 hastanede hayat\u0131n\u0131 kaybetti. 84 ya\u015f\u0131nda vefat eden Ark\u0131n\u2019\u0131n cenazesi hastaneye gelen ailesine teslim edildi. ,Ye\u015fil\u00e7am\u2019\u0131n usta sanat\u00e7\u0131s\u0131 C\u00fcneyt Ark\u0131n ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 hastanede yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamayarak 85 ya\u015f\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti. ,\u201cBABAM HERKES\u0130 B\u0130R ARAYA GET\u0130REN B\u0130RLE\u015eT\u0130R\u0130C\u0130 UNSURDU\u201d - Babas\u0131n\u0131n cenazesini teslim almaya ailesiyle birlikte gelen oyuncu Murat Ark\u0131n, \u201cYar\u0131n t\u00f6rende zaten gerekli her \u015feyi s\u00f6yleyece\u011fiz. Ama \u015funu bilmek \u00f6nemli. Herkesi bir araya getiren birle\u015ftirici bir unsurdu C\u00fcneyt Ark\u0131n\u201d dedi.\r\n