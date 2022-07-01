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Türkiye Gazetesi

Cüneyt Arkın’ın herkesten sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı! Yazdığı mektup ise yürek yaktı

Cüneyt Arkın’ın herkesten sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı! Yazdığı mektup ise yürek yaktı

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın, dün son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncunun cenazesine binlerce kişi katılırken, sanat camiasından da birçok ünlü isim usta oyuncuyu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Öte yandan Arkın’ın ilk evliliğini yaptığı Güler Mocan'dan Filiz Canlı adında bir kızı olduğu öğrenildi. Kızıyla yıllardır görüşmeyen Arkın'ın 1968 yılında yazdığı duygu yüklü bir mektup da ortaya çıktı.

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