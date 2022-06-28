Cüneyt Arkın'ın ölümü tüm Türkiye’yi yıktı: Twitter'da adeta yer yerinden oynadı! TT listesinin ilk 10 sırası onla anıldı

Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, dün gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 85 yaşındaki usta oyuncunun hastanede kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. Ünlü aktörün ölüm haberi ise tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Twitter’da adeta yer yerinden oynarken gündemdeki etiketlerin ilk 10 sırasını Cüneyt Arkın'ın canlandırdığı "Kara Murat", "Battal Gazi" ve "Öğretmen Kemal" gibi karakterlerle ilgili etiketler kapladı.