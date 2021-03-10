Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi

Ard\u0131ndan C\u00fcneyt \u00c7ak\u0131r, penalt\u0131n\u0131n kurallara uygun kullan\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti ve tekrar ettirdi. ,Kazan\u0131lan penalt\u0131y\u0131 Dortmund'un y\u0131ld\u0131z oyuncusu Erling Haaland ka\u00e7\u0131rd\u0131.,FIFA kokartl\u0131 hakem C\u00fcneyt \u00c7ak\u0131r, ev sahibi Dortmund'un 48.dakikada att\u0131\u011f\u0131 gol\u00fc VAR incelemesi sonucu \u00f6ncesinde faul oldu\u011funa karar vererek iptal etti ve penalt\u0131ya h\u00fckmetti.,\u015eampiyonlar Ligi Son 16 Turu r\u00f6van\u015f ma\u00e7\u0131nda Borussia Dortmund ile Sevilla aras\u0131nda oynanan ma\u00e7ta ilgin\u00e7 bir olay ya\u015fand\u0131.,\u0130kinci kez kullan\u0131lan penalt\u0131y\u0131 Haaland, bu kez gole \u00e7evirdi.