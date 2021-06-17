Çürüyen deniz salyası dehşete düşürdü

<p><span style="color:#000000">Marmara Denizi'ni etkisi alt\u0131na alan <\/span><strong><a href="https:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/search?srch=deniz salyas\u0131"><span style="color:#000000">deniz salyas\u0131<\/span><\/a><\/strong><span style="color:#000000">, denizin dibinde g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. <\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">Levent \u015ei\u015fman, deniz taban\u0131nda beyazla\u015fma oldu\u011funa dikkat \u00e7ekerek, s\u00f6zlerine \u015f\u00f6yle devam etti:<br \/>\r\n"Beyazla\u015fma dikkatimi \u00e7ekti. Topak topak deniz taban\u0131n\u0131 \u00f6rtm\u00fc\u015f, alt\u0131nda kalan canl\u0131lar\u0131 da bo\u011fmu\u015f, resmen \u00f6ld\u00fcrm\u00fc\u015f. Bunun alt\u0131nda yenge\u00e7 var, ekosistemdeki canl\u0131lar var, deniz otlar\u0131, deniz \u00e7ay\u0131rlar\u0131, yosunlar var. Bunlar, bal\u0131klar\u0131n yumurtalar\u0131n\u0131 b\u0131rakt\u0131klar\u0131 yerler. Bunlar\u0131n \u00f6l\u00fcmlerine sebep olmu\u015f. Tabakay\u0131 kald\u0131rd\u0131\u011f\u0131m\u0131z zaman da siyahla\u015fm\u0131\u015f var, \u00e7\u00fcr\u00fcme s\u00f6z konusu. Bunu g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcmde \u015fa\u015f\u0131rd\u0131m. S\u00fcrekli dal\u0131\u015f yapan bir derne\u011fiz. Bunun ilerisinde daha k\u00f6t\u00fc senaryolar var. Marmara Denizi bize ait bir deniz. B\u00f6yle ilerlerse bunu kullanamayaca\u011f\u0131z"<\/span><br \/>\r\n <\/p>,<p><span style="color:#000000">M\u00fcsilajla ocak ay\u0131ndan bu yana m\u00fccadele edildi\u011fine de\u011finen \u015ei\u015fman, "Bu daha \u00f6nceki y\u0131llarda da oluyordu. Bu yo\u011funlukta de\u011fildi, ilk defa bu yo\u011funlukta oldu. \u015eimdi bu g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm g\u00f6r\u00fcnt\u00fc, deniz taban\u0131ndaki tahribat ilk kez kar\u015f\u0131ma \u00e7\u0131k\u0131yor. Evet bundan 1 ay \u00f6ncesine kadar \u00f6l\u00fc canl\u0131lar, \u00f6l\u00fc bal\u0131klar oluyordu. Solunga\u00e7lar\u0131n i\u00e7ine giren m\u00fcsilaj, hayvan\u0131n solumas\u0131na engel olarak \u00f6ld\u00fcr\u00fcyordu. \u015eimdi yenge\u00e7 \u00f6l\u00fcmleri ve \u00e7\u00fcr\u00fcme var. \u2018Metan gaz\u0131 \u00fcretmeye de ba\u015flayabilir\u2019 konusu var. Bunlar ara\u015ft\u0131r\u0131lacak" ifadelerini kulland\u0131.<\/span><\/p>\r\n,.,<p><span style="color:#000000">G\u00f6lc\u00fck'de dal\u0131\u015f yapan Levent \u015ei\u015fman, m\u00fcsilaj\u0131n suyun alt\u0131nda beyazla\u015farak, alt tabakada \u00e7\u00fcr\u00fcmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark etti. \u0130lk kez deniz salyas\u0131n\u0131n siyahla\u015fm\u0131\u015f halini g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yleyen \u015ei\u015fman, "Bu bizim ilk kez g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc. Suyun alt\u0131nda beyazla\u015f\u0131p, alt tabakada da siyahla\u015fm\u0131\u015f yani \u00e7\u00fcr\u00fcmeye ba\u015flam\u0131\u015f. M\u00fcsilaj ocak ay\u0131nda ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Bunlar asl\u0131nda kademe kademe ilerliyor. Birinci kademede suyun alt\u0131nda bir kar bulutu gibi ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131, daha sonra \u015fubat ve mart aylar\u0131nda tabaka tabaka sak\u0131z \u015feklinde bir k\u0131vamda oldu. Daha sonra bu yo\u011funla\u015ft\u0131 ve denizin \u00fcst\u00fcne \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131" dedi.<\/span><\/p>\r\n