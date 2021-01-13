Çuvalla para kazanıyor... Bakın nasıl

Tah\u0131l Pazar\u0131nda ikinci el \u00e7uval al\u0131m sat\u0131m\u0131 yapan esnaf, kullan\u0131lm\u0131\u015f un, bu\u011fday, bakliyat, \u015feker ve yem \u00e7uvallar\u0131n\u0131 \u00e7\u00f6pe gitmekten kurtar\u0131p ekonomiye kazand\u0131r\u0131yor., Yem, un, bu\u011fday, bakliyat ve \u015feker \u00e7uvallar\u0131n\u0131 kullananlar bunlar\u0131 \u00e7\u00f6pe atmak yerine ikinci el al\u0131m sat\u0131m\u0131n\u0131 yapan Bahad\u0131r O\u011fuz'u arayarak ellerinde ikinci el \u00e7uval oldu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyor. ,O\u011fuz da bu \u00e7uvallar\u0131 gidip alarak Tah\u0131l Han\u0131ndaki d\u00fckk\u00e2n\u0131nda sat\u0131yor. \u0130kinci el \u00e7uvallara e\u015fya ve moloz doldurmak isteyenler b\u00fcy\u00fck ra\u011fbet g\u00f6steriyor. \u0130kinci el \u00e7uvallar b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcne g\u00f6re 1 ila 3 lira aras\u0131nda de\u011fi\u015fen fiyatlarla sat\u0131l\u0131yor. \u00c7uvalc\u0131 g\u00fcnde 5 bin adet \u00e7uval satmay\u0131 ba\u015far\u0131yor. \u0130kinci el \u00e7uvallar\u0131n yan\u0131nda her ebat s\u0131f\u0131r \u00e7uval sat\u0131\u015f\u0131 da yap\u0131l\u0131yor.,Bu mesle\u011fin babas\u0131ndan kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Bahad\u0131r O\u011fuz, "Rahmetli babam bu d\u00fckk\u00e2n\u0131 1964 y\u0131l\u0131nda a\u00e7m\u0131\u015f. Biz de babam\u0131z\u0131n mesle\u011fini devam ettiriyoruz. Biz burada ikinci el ve s\u0131f\u0131r \u00e7uval sat\u0131\u015f\u0131 yap\u0131yoruz., \u0130kinci el \u00e7\u00f6pe gidecek \u00e7uvallar\u0131 gidip alarak bunlar\u0131 \u00e7\u00f6pe gitmekten kurtar\u0131p ekonomiye kazand\u0131r\u0131yoruz. ,Kullan\u0131lan un, bu\u011fday, bakliyat, \u015feker ve yem \u00e7uvallar\u0131n\u0131 al\u0131p onlar\u0131 \u00e7\u00f6pe gitmekten kurtar\u0131p uygun fiyata ihtiyac\u0131 olanlara sat\u0131yoruz. \u0130kinci el \u00e7uvala talep olduk\u00e7a fazla. G\u00fcnde 5 bin tane \u00e7uval sat\u0131yoruz. \u0130kinci el \u00e7uvallar\u0131 ebad\u0131na g\u00f6re 1 ila 3 lira aras\u0131nda de\u011fi\u015fen fiyatlarla sat\u0131yoruz. \u0130kinci el \u00e7uvallar\u0131 genellikle moloz doldurmak i\u00e7in kullan\u0131yorlar. ,Tala\u015f koyuyorlar, ev e\u015fyas\u0131 ta\u015f\u0131yacaklar tercih ediyor. Bir de demir aksamlar\u0131 bu \u00e7uvallara koyuyorlar. S\u0131f\u0131r \u00e7uval da mevcut. S\u0131f\u0131r \u00e7uvallar\u0131 ise 2 ila 20 lira aras\u0131nda de\u011fi\u015fen fiyatlarla sat\u0131yoruz" dedi.