CZN Burak hasta mı, ne ameliyatı oldu? Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Restoran zinciri sahibi olan ve CZN Burak adıyla bilinen Burak Özdemir, sosyal medya hesabından hastanede çekilen bir fotoğrafını paylaşmış, sevenlerini endişelendirmişti.