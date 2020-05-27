Dağlardan 4 saatte ancak 1 kilo toplanabiliyor, 150-200 TL'den satılıyor

Dağ çileği dağlarda ve yüksek vadilerde kendiliğinden yetişiyor. Halk arasında ‘yaban çileği’ olarak bilinen ve doğal ortamda yetişen dağ çilekleri toplanmaya başladı.