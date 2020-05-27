Dağlardan 4 saatte ancak 1 kilo toplanabiliyor, 150-200 TL'den satılıyor

"Tamamen organik ve \u00e7ok lezzetli. Y\u0131lda birka\u00e7 kez ayn\u0131 yerden topluyoruz. \u00c7ilekler \u00e7ok de\u011ferli oldu\u011fu i\u00e7in toplad\u0131\u011f\u0131m\u0131z yerlerin adresini sadece biz biliyoruz ve kimseye s\u00f6ylemiyoruz\u201d diye konu\u015ftu.,Da\u011f \u00e7ile\u011fi da\u011flarda ve y\u00fcksek vadilerde kendili\u011finden yeti\u015fiyor. Halk aras\u0131nda \u2018yaban \u00e7ile\u011fi\u2019 olarak bilinen ve do\u011fal ortamda yeti\u015fen da\u011f \u00e7ilekleri toplanmaya ba\u015flad\u0131.\r\n,Kimileri kendi ihtiya\u00e7lar\u0131 i\u00e7in \u00e7ilekleri toplarken kimileri ise ek ge\u00e7im kayna\u011f\u0131 olarak \u00e7ile\u011fi satmay\u0131 tercih ediyor. Kilosu 150 ile 200 TL aras\u0131nda olan da\u011f \u00e7ile\u011fini toplamak ise ger\u00e7ekten \u00e7ok zor ve me\u015fakkatli bir i\u015f. F\u0131nd\u0131k bah\u00e7eleri, ormanl\u0131k alan ve g\u00fcnl\u00fck ya\u015fam\u0131n oldu\u011fu yerlerde yeti\u015fen da\u011f \u00e7ile\u011finin lezzeti ve kokusu ger\u00e7ekten ad\u0131ndan s\u00f6z ettiriyor.,Ormanl\u0131k arazilerde ve f\u0131nd\u0131k bah\u00e7elerinde aileleri ile birlikte hasad\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdiklerini ifade eden Zekeriya Ku\u015f, \u201cDa\u011f \u00e7ile\u011fi kolay ula\u015f\u0131lan yerlerde yeti\u015fmiyor. \u0130nsanlar\u0131n ve hayvanlar\u0131n ula\u015famad\u0131\u011f\u0131 yerlerde yeti\u015fiyor. Do\u011fada kendinden organik bir \u015fekilde yeti\u015fiyor. Lezzeti ile ger\u00e7ekten \u00e7ok g\u00fczel. Genelde re\u00e7el ama\u00e7l\u0131 topluyoruz. Toplad\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00e7ilekleri kazanlar kaynatarak \u00e7ilek re\u00e7eli yap\u0131yoruz. Her y\u0131l kendi yeti\u015fmesini g\u00fczellik olarak nitelendiriyoruz. En fazla bir yerden 5 kiloya yak\u0131n \u00e7ilek toplam\u0131\u015f\u0131zd\u0131r. O da \u00e7ok nadirdir. Bu mevsimlerde b\u00f6lgemizin insan\u0131 da\u011f \u00e7ile\u011fi bulmak i\u00e7in bah\u00e7elerde aray\u0131\u015flar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcr\u201d dedi.,"Kilosunu 150 ile 200 TL aras\u0131nda sat\u0131yoruz. Toplaman\u0131n b\u00fcy\u00fck emekle oldu\u011funu bildi\u011fi i\u00e7in vatanda\u015flar fiyatlara itiraz etmiyorlar. Talep ger\u00e7ekten \u00e7ok fazla oluyor. Pazar yerlerinde bile art\u0131k en \u00e7ok sat\u0131lan meyvelerin ba\u015f\u0131nda geliyor da\u011f \u00e7ilekleri. F\u0131nd\u0131k bah\u00e7elerinin zor ula\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z yerlerinde daha \u00e7ok oluyor.",Da\u011f \u00e7ile\u011fi toplaman\u0131n \u00e7ok zor oldu\u011funu s\u00f6yleyen B\u00fc\u015fra Ku\u015f, \u201c\u00c7ilekleri tek tek topluyoruz. Toplad\u0131\u011f\u0131m\u0131z da\u011f \u00e7ileklerini kahvalt\u0131l\u0131k i\u00e7in re\u00e7el yaparak t\u00fcketiyoruz. \u00c7ok toplad\u0131\u011f\u0131m\u0131z zaman ihtiya\u00e7 fazlas\u0131n\u0131 isteyene sat\u0131yoruz.",\u0130l\u00e7eye ba\u011fl\u0131 Uzundere Mahallesi'nde ya\u015fayan Zekeriya Ku\u015f, bu aylar da\u011f \u00e7ile\u011fi hasad\u0131 i\u00e7in uygun oldu\u011funu s\u00f6yledi.