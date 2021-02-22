Dalgaların kıyıya attığı salyangozlar ekmek kapısı oldu

Salyangozu satarak ek gelir elde ettiklerini ifade eden S\u00fcnd\u00fcz \u00c7elik ise, \u201cSo\u011fuk da olsa ekmek paras\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Ya\u011fmur kar demeden \u00e7al\u0131\u015fmaya devam ediyoruz. Allah bize bir ekmek kap\u0131s\u0131 a\u00e7t\u0131. Hava bozduk\u00e7a denizde f\u0131rt\u0131na olmas\u0131n\u0131 bekliyoruz. F\u0131rt\u0131na olunca deniz karaya salyangoz at\u0131yor. F\u0131rt\u0131na sonras\u0131 bazen 50-100 kad\u0131n sahilde salyangoz topluyor. \u00c7ocuk okutanlar\u0131m\u0131z var. Herkes ekmek paras\u0131n\u0131n derdinde. ,Kad\u0131nlar\u0131n, \u00e7ocuk ve e\u015fleriyle salyangoz toplamas\u0131, havadan da g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenince ortaya belgesel tad\u0131nda manzaralar \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Dev dalgalar olu\u015fan Karadeniz, salyangoz toplayarak ev b\u00fct\u00e7esine katk\u0131 sa\u011flayan kad\u0131nlar\u0131n y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcrd\u00fc. 19 May\u0131s il\u00e7esinde ya\u015fayan ev han\u0131mlar\u0131 denizin kabard\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnce \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 da alarak sahile ko\u015ftu.\r\n\r\n,.,Dondurucu so\u011fuklar Samsun\u2019da 1 hafta boyunca etkili oldu. Kar ve f\u0131rt\u0131na \u015feklinde etkili olan so\u011fuk havadan dolay\u0131 Karadeniz de kabard\u0131. ,5 y\u0131ld\u0131r k\u0131y\u0131ya salyangoz vurmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Fatma \u00d6zt\u00fcrk, \u201c5 y\u0131l \u00f6nce burada deniz bu kadar kabarm\u0131\u015ft\u0131. Uzun y\u0131llar\u0131n ard\u0131ndan salyangozlar f\u0131rt\u0131na sonucunda k\u0131y\u0131ya vurdu. ,..,Toplad\u0131\u011f\u0131m\u0131z salyangozun kilosundan 3 ya da 3,5 TL kazan\u0131yoruz. Toplad\u0131\u011f\u0131m\u0131z salyangoza g\u00f6re 500 TL ya da bin TL kazanabiliyoruz. Denizde f\u0131rt\u0131na olunca sabah 03.00-04.00 gibi sahile geliyoruz. Ekme\u011fimizin denizden \u00e7\u0131kart\u0131yoruz\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,Deniz f\u0131rt\u0131nan\u0131n g\u00fcc\u00fcne g\u00f6re k\u0131yaya salyangoz atar. Bu sefer de kuvvetli f\u0131rt\u0131na oldu\u011fu i\u00e7in salyangozlar k\u0131y\u0131ya vurdu. Toplad\u0131\u011f\u0131m\u0131z salyangozlar\u0131 Yakakent\u2019te fabrikaya veriyoruz. Oradan da yurt d\u0131\u015f\u0131na ihra\u00e7 oluyor. Yabanc\u0131 vatanda\u015flar, salyangozu yiyorlar. 2 g\u00fcn boyunca su i\u00e7inde salyangoz toplad\u0131k. Bug\u00fcn ise k\u0131y\u0131ya vuran salyangozlar\u0131 topluyoruz\u201d dedi.\r\n\r\n, Kad\u0131nlar, e\u015f ve \u00e7ocuklar\u0131yla beraber hem denizde hem de k\u0131y\u0131daki salyangozlar\u0131 toplad\u0131. \u00c7uval \u00e7uval salyangoz toplayan kad\u0131nlar, kilosunu 3 - 3,5 TL\u2019den satt\u0131. Kad\u0131nlar, salyangozlar\u0131n 5 y\u0131l sonra ilk kez karaya vurdu\u011funu s\u00f6yledi.,Ev han\u0131mlar\u0131 da bunu f\u0131rsat bilerek salyangozlar\u0131 toplamaya \u00e7\u0131kt\u0131lar. B\u00f6ylece kendilerine de bir har\u00e7l\u0131k \u00e7\u0131kart\u0131yorlar. Bu har\u00e7l\u0131\u011f\u0131 da okul masraf\u0131 ve giderler i\u00e7in kullan\u0131yorlar. 14 senedir bal\u0131k\u00e7\u0131l\u0131k yap\u0131yorum.