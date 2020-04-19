Damdan ahıra girdi... 50 hayvanı telef etti

.,\u00c7ift\u00e7ilik yapan Adil Alpsar\u2019a ait k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f hayvanlar\u0131n oldu\u011fu ah\u0131r\u0131n dam\u0131n\u0131 kazarak i\u00e7eri giren ay\u0131, hayvanlara sald\u0131rd\u0131. \u0130\u00e7eride yakla\u015f\u0131k 50 k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f hayvan\u0131 telef eden ay\u0131, kap\u0131y\u0131 k\u0131rarak b\u00f6lgeden uzakla\u015ft\u0131.,Kaymakl\u0131 k\u00f6y\u00fcnde tar\u0131m ve hayvanc\u0131l\u0131kla u\u011fra\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten hayvan sahibi Adil Alpsar, sabah g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc manzara kar\u015f\u0131s\u0131nda adeta \u015foka u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,Alpsar, \u201cK\u00f6yde tar\u0131m ve hayvanc\u0131l\u0131k ile u\u011fra\u015f\u0131yorum. T\u00fcm ge\u00e7im kayna\u011f\u0131m k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f hayvan yeti\u015ftiricili\u011fidir. Gece ah\u0131ra dadanan ay\u0131, ah\u0131r\u0131n dam\u0131n\u0131 kazarak i\u00e7eri girmi\u015f. \r\n,\u0130\u00e7eride bulunan 50 hayvan\u0131 telef ettikten sonra kap\u0131y\u0131 k\u0131rarak d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131km\u0131\u015f. Yetkililere sesleniyorum, bana yard\u0131mc\u0131 olsunlar. Elimdeki hayvanlar da yok oldu\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,Edinilen bilgiye g\u00f6re olay, ak\u015fam saatlerinde Kaymakl\u0131 k\u00f6y\u00fcnde meydana geldi. \r\n