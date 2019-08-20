Dar gelirli vatandaşa güzel haber

.,Toplu Konut \u0130daresi (TOK\u0130), ev sahibi olma hayali kuran dar gelirli vatanda\u015flara yeni projeler sunmaya devam ediyor.\r\n\r\n, TOK\u0130, 50 bin sosyal konut seferberli\u011fi kapsam\u0131nda kurayla ev sahibi yapmay\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcrken, bir yandan da kuraya girmeden ba\u015fvuru \u00f6nceli\u011fi y\u00f6ntemiyle a\u00e7\u0131k sat\u0131\u015f yap\u0131yor., \r\n\u015eu anda dar gelirli vatanda\u015flar i\u00e7in 26 \u015fehirde, toplam 2 bin 395 konut a\u00e7\u0131k sat\u0131\u015fta bulunuyor. , \r\n\u00d6deme se\u00e7enekleri ise 15 y\u0131la hatta 20 y\u0131la kadar uzan\u0131yor. Sat\u0131\u015ftaki konutlar i\u00e7in pe\u015finat oranlar\u0131, projeye g\u00f6re y\u00fczde 10, 12, 15, 20, 25 olarak de\u011fi\u015fiklik g\u00f6steriyor., \u00d6denen pe\u015finata g\u00f6re vade de uzayabiliyor. Vade s\u00fcreleri de projeye g\u00f6re 96, 108, 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor. A\u00e7\u0131k sat\u0131\u015flardan dar gelirli vatanda\u015flar, emekliler ve \u015fehit aileleri yararlanabiliyor. (Posta),Bu konutlar i\u00e7in son ba\u015fvuru tarihi 30 Eyl\u00fcl ve 31 Aral\u0131k olarak iki gruba ayr\u0131l\u0131yor. 345 liradan ba\u015flayan taksitlerle ev sahibi olma \u015fans\u0131 sunan bu konutlar\u0131n fiyatlar\u0131 104 bin 518 lira ile 344 bin 234 lira aras\u0131nda de\u011fi\u015fiyor.