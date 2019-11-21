Dar gelirliye ücretsiz elektrik müjdesi

Dar gelirliye elektrik t\u00fcketim deste\u011fi uygulamas\u0131 1 Mart'ta ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. Bu kapsamda 2 milyon 22 bin hanede, her ay ortalama 70-80 bin liral\u0131k elektrik faturas\u0131n\u0131 devlet \u00f6deyecek. D\u00fczenlemeden 10 milyon muhta\u00e7 aile yararlanacak.\r\n,\u00d6demeler PTT arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla yap\u0131lacak. Devletten d\u00fczenli sosyal yard\u0131m alan ihtiya\u00e7 sahipleri, PTT'ye ge\u00e7erli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturas\u0131 ibraz ederek yard\u0131mdan faydalanacak. Elektrik t\u00fcketim deste\u011finden yararlanacak hak sahibinin T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131 olmas\u0131 \u015fart\u0131 aranacak.\r\n\r\n,\r\nHanedeki ki\u015fi ba\u015f\u0131na gelirin asgari \u00fccretin 3'te 1'inden az olmas\u0131 gerekiyor. 2019 itibar\u0131yla bu tutar 609 lira. D\u00f6rt ki\u015filik ailede gelir 2 bin 437 liran\u0131n alt\u0131ndaysa bu haktan yararlanabilir. Ba\u015fvurular il\u00e7elerdeki sosyal yard\u0131mla\u015fma ve dayan\u0131\u015fma vak\u0131flar\u0131na yap\u0131l\u0131yor. Sosyal yard\u0131m alanlar da bu haktan yararlan\u0131yor.\r\n\r\n,Elektrik t\u00fcketim deste\u011fi miktar\u0131, evde ya\u015fayan ki\u015fi say\u0131s\u0131na g\u00f6re 46 lira ila 93 lira aras\u0131nda de\u011fi\u015fiyor. Buna g\u00f6re; \r\n\r\n1-2 ki\u015filik hanelere ayl\u0131k 75 kilovatsaat (53.27 lira),3 ki\u015filik hanelere ayl\u0131k 100 kilovatsaat (71.02 lira)\r\n\r\n4 ki\u015filik hanelere ayl\u0131k 125 kilovatsaat (88.78 lira)\r\n\r\n5 ve daha fazla ki\u015filik hanelere ayl\u0131k 150 kilovatsaat (106.53 lira)