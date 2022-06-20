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Türkiye Gazetesi

De-Fi krizi kripto paraları altüst etti! Bitcoin tekrardan 20 bin doların üzerine çıktı: De-Fi krizi nedir?

De-Fi krizi kripto paraları altüst etti! Bitcoin tekrardan 20 bin doların üzerine çıktı: De-Fi krizi nedir?

Aralık 2020’den bu yana ilk 20 bin doların altına kadar gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin, yeni hafta ile toparlanma sürecine girdi. 20 Haziran 2022 Pazartesi günü Bitcoin tekrardan 20 bin doların üzerine çıktı. Ethereum ise bin doların altına kadar geriledi. Düşüşlerdeki en büyük sebep ise De-Fi krizi. Peki De-Fi krizi ne? Kripto paralarda son durum ne? Bitcoin düştü mü, yükseldi mi? İşte kripto paralardaki son durum…

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