Dedektif gibi mantar arıyorlar, kilosunu 150 TL'den satıyorlar

Samsun'da ise bahar d\u00f6neminde yo\u011fun ya\u011f\u0131\u015f almas\u0131 sonucu ortaya \u00e7\u0131kan kuzug\u00f6be\u011fi mantarlar\u0131 vatanda\u015f\u0131n da gelir kap\u0131s\u0131 oluyor. ,Genellikle \u00e7am, sedir gibi a\u011fa\u00e7 t\u00fcrlerinin diplerine gizlenmi\u015f olan mantar\u0131 orman halk\u0131 dedektif gibi ar\u0131yor. Yo\u011fun s\u0131cak alt\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fan vatanda\u015flar, kuzug\u00f6be\u011fi mantar\u0131n\u0131 tadan\u0131n bir daha yemek istedi\u011fi s\u00f6yledi.,Ye\u011feniyle birlikte mantar toplad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Ali Yi\u011fit (60), "Bu aylarda da\u011flara \u00e7\u0131k\u0131yoruz. Kuzug\u00f6be\u011fi mantar\u0131 topluyoruz. Yiyece\u011fimiz kadar\u0131n\u0131 yiyoruz. Gerisini 100 ile 150 TL aras\u0131nda sat\u0131yoruz. Ba\u015fka mevsimde olmuyor. Toplamas\u0131 zor oluyor ama ne yapal\u0131m o kadar\u0131n\u0131 idare ediyoruz" diye konu\u015ftu.,T\u00fcrkiye'nin akci\u011ferlerinden biri olan Vezirk\u00f6pr\u00fc Kunduz Ormanlar\u0131'nda y\u00f6re halk\u0131 kuzug\u00f6be\u011fi mantar\u0131 hasad\u0131 yap\u0131yor.,Kunduz Ormanlar\u0131'nda mantar toplayan Aliye Zengin(45), "Da\u011flara \u00e7\u0131kmas\u0131 zor. Her g\u00fcn yar\u0131m kilo kadar topluyoruz. Vezirk\u00f6pr\u00fc merkezde pazarda sat\u0131yoruz. Ormanlarda yeti\u015fiyor. Nisan-may\u0131s aylar\u0131nda oluyor. Bazen mahalleye mantarc\u0131 geliyor, ona veriyoruz. Bu mantar \u00e7ok lezzetli oluyor. Bir kilogram etten daha da lezzetli diyorlar. \u00c7ok de\u011ferli bir mantard\u0131r. Her yerde bulunmaz" dedi.,Genelde ormanlarda tek tek veya k\u00fc\u00e7\u00fck gruplar halinde bulunan kuzug\u00f6be\u011fi mantar\u0131 bahar aylar\u0131nda ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor.