Dedikodu nüfüs müdürlüklerinde yoğunluğa neden oldu!

\u201cN\u00fcfus c\u00fczdan\u0131n\u0131n de\u011fi\u015fim tarihi doluyor\u201d ve \u201cde\u011fi\u015fimlere y\u00fczde 100 zam gelecek\u201d \u015feklindeki s\u00f6ylentiyi duyan vatanda\u015flar \u0130l N\u00fcfus ve Vatanda\u015fl\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ak\u0131n etti., M\u00fcd\u00fcrl\u00fckte yo\u011funlu\u011fa neden olan vatanda\u015flar, son bir ay i\u00e7erisindeki i\u015flem say\u0131s\u0131n\u0131 ikiye katlad\u0131. ,Daha \u00f6nceki aylarda g\u00fcnl\u00fck 150-250 n\u00fcfus c\u00fczdan\u0131 de\u011fi\u015fimi yap\u0131l\u0131rken Kas\u0131m ay\u0131 itibariyle bu say\u0131 g\u00fcnl\u00fck 500\u2019e ula\u015ft\u0131., Yine ayn\u0131 \u015fekilde g\u00fcnl\u00fck 50-60 olan ehliyet de\u011fi\u015fimi say\u0131s\u0131 170'e ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n,N\u00fcfus c\u00fczdan\u0131 de\u011fi\u015fimi i\u00e7in 22,5 TL, ehliyet i\u00e7in 15 TL \u00f6denirken, vatanda\u015flar \u0130l N\u00fcfus M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc \u00f6n\u00fcnde kurulan seyyar \u00f6deme noktas\u0131nda uzun kuyruklar olu\u015fturdu.\r\nMerkez \u0130l\u00e7e N\u00fcfus M\u00fcd\u00fcr Vekili Salih Y\u0131lmaz, \u201cBir iki aydan beri N\u00fcfus M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnde yo\u011fun bir kalabal\u0131k var. Etrafta ceza oldu\u011fu s\u00f6yleniyor. Herhangi bir cezai i\u015flemimiz yoktur. 2022 y\u0131l\u0131na kadar n\u00fcfus c\u00fczdanlar\u0131n\u0131n s\u00fcresi var. Ehliyetlerin de 2020\u2019nin sonuna kadar s\u00fcresi var. Bu dedikoduyu bir \u015fekilde \u00fcretiyorlar. Hem vatanda\u015flar burada ma\u011fdur oluyor hem de kurumda a\u015f\u0131r\u0131 yo\u011funluk olu\u015fuyor\u201d dedi.\r\nAd\u0131yaman'da 2019 y\u0131l\u0131n\u0131n 11 ay\u0131nda 112 bin 78 adet n\u00fcfus c\u00fczdan\u0131, 25 bin 922 adet ehliyet verildi\u011fi \u00f6\u011frenildi.