Dedikodu nüfüs müdürlüklerinde yoğunluğa neden oldu!

“Nüfus cüzdanının değişim tarihi doluyor” ve “değişimlere yüzde 100 zam gelecek” şeklindeki söylentiyi duyan vatandaşlar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne akın etti.