TARİHİ KEŞFE İMZA ATILDI

B\u00f6lgede yerin 5 metre alt\u0131na kadar kaz\u0131 ya\u011fan defineciler fig\u00fcrlerle bezeli bir yap\u0131ya ula\u015ft\u0131. ,Definecilerin alanda 3 ay boyunca kaz\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Kaza yap\u0131lan alanda topra\u011f\u0131n plastik bidonlarla t\u00fcnel i\u00e7erisinden d\u0131\u015far\u0131ya ta\u015f\u0131nd\u0131\u011f\u0131 da tespit edildi. ,Grup Urartulara ait 2 bin 700 y\u0131ll\u0131k yap\u0131y\u0131 ortaya \u00e7\u0131kard\u0131.,Ka\u00e7ak kaz\u0131 yapan bir grup bin y\u0131ll\u0131k eser buldu. ,Van\u2019\u0131n Tu\u015fba il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Alak\u00f6y Mahallesinde bulunan Garibin Tepe\u2019sinde tarihi bir ke\u015ffe imza at\u0131ld\u0131.,Yakla\u015f\u0131k 10-15 metre uzunlu\u011fundaki t\u00fcnel i\u00e7erisinde par\u00e7alanm\u0131\u015f ipler ve plastik \u015fi\u015feler de bulundu. \r\n\u00c7obanlar\u0131n ihbar\u0131 ile yakalanan 4 defineci g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Jandarma taraf\u0131ndan koruma alt\u0131na al\u0131nan b\u00f6lgede 7\/24 n\u00f6bet tutuluyor. Van M\u00fczesi yetkilileri b\u00f6lgeye giderek t\u00fcnelin giri\u015fini ta\u015flarla kapatt\u0131. \r\n