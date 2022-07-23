ALTIN FIŞKIRDI

.,Bu videolardan bir tanesi daha Instagram \u00fczerinden payla\u015f\u0131ld\u0131.,\u00c7\u00fcnk\u00fc ta\u015ftaki gizli b\u00f6lmeden \u00e7ok say\u0131da alt\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. ,Define videolar\u0131 sosyal medyada b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6r\u00fcyor. ,Definecinin ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 ta\u015ftan \u00e7\u0131kanlar ise ekran ba\u015f\u0131ndakileri \u015fa\u015f\u0131na u\u011fratt\u0131.,K\u0131sa s\u00fcreli kazma darbelerinin ard\u0131ndan ise ta\u015fa ula\u015ft\u0131.,Uzun bir s\u00fcre arama ger\u00e7ekle\u015ftiren defineci, en sonunda dedekt\u00f6r\u00fcn\u00fcn alarm verdi\u011fi yeri kazmaya ba\u015flad\u0131.