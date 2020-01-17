Değerleri 50 bin lirayı buluyor! Üç bina güvercinler için otele çevrildi

Diyarbak\u0131r\u2019da yer bulamayan g\u00fcvercin tutkunlar\u0131 i\u00e7in g\u00fcvercin oteli a\u00e7\u0131ld\u0131. Yakla\u015f\u0131k 50 bin liral\u0131k 6 bin g\u00fcvercin, bek\u00e7isi ve bak\u0131c\u0131s\u0131 olan 100 odal\u0131 otelde besleniyor.,Dernek, g\u00fcvercin tutkunlar\u0131na oday\u0131 bek\u00e7isi ve bak\u0131m\u0131yla birlikte 200 liraya kiraya verdi. G\u00fcvercin otelde hayvanlar i\u00e7in k\u0131\u015f\u0131n s\u0131cak ortam olmas\u0131 i\u00e7in soba yak\u0131l\u0131rken, yaz\u0131n da serin ortam olu\u015fmas\u0131 i\u00e7in klima a\u00e7\u0131l\u0131yor.,G\u00fcvercin otelle ilgili \u0130hlas Haber Ajans\u0131 (\u0130HA) muhabirine a\u00e7\u0131klamalarda bulunan Diyarbak\u0131r Kanatl\u0131 Hayvan Severler Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Batmaz, g\u00fcvercin otel fikrinin 6 y\u0131l \u00f6nce \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131, Suri\u00e7i\u2019ndeki evlerin y\u0131k\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan sitelere ta\u015f\u0131nan vatanda\u015flar\u0131n bir araya gelerek otel fikrini ortaya \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. G\u00fcvercinleri korumak, devam\u0131n\u0131 sa\u011flamak, korumak ve sonraki nesillere aktarmak i\u00e7in ellerinden geleni yapt\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden Batmaz, \u201cBu g\u00fcvercinlerin tarihi \u00e7ok eskilere dayan\u0131yor. ,Kestanesini yiyip gidip ku\u015flar\u0131na bak\u0131yorlar, streslerini at\u0131yorlar. Bir iki saat tak\u0131ld\u0131ktan sonra evine rahat bir \u015fekilde gidiyorlar. Yemleridir, ila\u00e7lar\u0131d\u0131r, odalar\u0131n kiralar\u0131d\u0131r bunlar\u0131n \u00fccretlerini al\u0131yoruz.,30 y\u0131ld\u0131r g\u00fcvercin besledi\u011fini belirten otel kullan\u0131c\u0131lar\u0131ndan Fatih Demiray, evde de g\u00fcvercin besledi\u011fini, yer olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in g\u00fcvercin otelini tercih etti\u011fini s\u00f6yledi. Demiray, \u201cEskiden Suri\u00e7i\u2019nde besliyorduk. Buras\u0131 rahat ve ho\u015f, bek\u00e7isi var, sa\u011flamd\u0131r. Burada besliyoruz, istedi\u011fin saatte gidip gelebiliyorsun, istedi\u011fin saatte gelip ku\u015fa bakabiliyorsun. ,Ku\u015f hasta olsa kontrol edebiliyorsun. Bek\u00e7isiyle beraber k\u00fcmes ba\u015f\u0131 200 lirad\u0131r. 30 y\u0131ld\u0131r g\u00fcvercin tutkunlu\u011fum var, vazge\u00e7emiyorum\u201d diye konu\u015ftu. (\u0130HA),Diyarbak\u0131r\u2019da g\u00fcvercin tutkunlar\u0131 hayvanlar\u0131n\u0131 beslemek i\u00e7in yer bulamay\u0131nca Diyarbak\u0131r Kanatl\u0131 Hayvan Severler Derne\u011fi, T\u00fcrkiye\u2019de bir ilke imza atarak g\u00fcvercin oteli a\u00e7t\u0131. 3 binadan olu\u015fan bir pasaj tutan dernek ba\u015fkan\u0131 ve \u00fcyeler, g\u00fcvercinler i\u00e7in 100 oda haz\u0131rlad\u0131. ,Diyarbak\u0131r Kalesi'nin tarihi nas\u0131l eskiyse bu g\u00fcvercinler de aynen \u00f6yledir. Eski insanlar, beyler, pa\u015falar bunlar\u0131 besliyorlard\u0131, \u015fimdi biz besliyoruz. G\u00fcvercin otel sayesinde 20 bine yak\u0131n ku\u015f t\u00fcr\u00fc \u00e7o\u011falm\u0131\u015f. Bu ku\u015flara de\u011fer veriyoruz. D\u00fcnyan\u0131n her yerinden ila\u00e7 getirip bunlara en g\u00fczel \u015fekilde bak\u0131yoruz. \u00c7e\u015fit \u00e7e\u015fit yem getirip bunlara bak\u0131yoruz. ,Elimizden geldik\u00e7e \u00e7ocuk gibi bak\u0131yoruz. G\u00fcvercin oteli 100 odal\u0131d\u0131r. Her bir odada yakla\u015f\u0131k 50 tane g\u00fcvercin var. Toplamda 5-6 bin g\u00fcvercin var. Toplam fiyatlar\u0131 50 bin liray\u0131 buluyor. \u00c7ok de\u011ferli ku\u015flard\u0131r, \u00e7\u00fcnk\u00fc bu g\u00fcvercinler yurt d\u0131\u015f\u0131na kadar \u00e7\u0131k\u0131yor. \u0130hra\u00e7 da ediyoruz bu ku\u015flar\u0131. Burada besleyen ki\u015filer, merakl\u0131lar g\u00fcvercinleri ak\u015fam i\u015finden \u00e7\u0131kt\u0131ktan sonra gelip burada oturuyorlar soban\u0131n ba\u015f\u0131nda. ,D\u0131\u015far\u0131daki illerden gelen memur kesimi burada \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar, yer bulam\u0131yorlar, onlarda da merak var. Onlara da yer veriyoruz. D\u00fcnyan\u0131n her yerindeki g\u00fcvercinleri burada besleyen arkada\u015flar\u0131m\u0131z da var. 21 \u0131rk sadece Diyarbak\u0131r g\u00fcvercini rengarenktir, bir \u00e7i\u00e7ek gibidir, \u00e7ok g\u00fczel g\u00fcvercinlerdir. Onlar\u0131 besleyen arkada\u015flar\u0131m\u0131z da var\u201d dedi.,De\u011ferleri 50 bin liray\u0131 buluyor! \u00dc\u00e7 bina otele \u00e7evrildi, 100 tane odalar\u0131 var! Bek\u00e7ileri ve bak\u0131c\u0131lar\u0131 da... \u0130nan\u0131lmaz!