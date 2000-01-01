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Değişimi şaşırtıyor: 100 kilo veren Aslı Samat yeni haliyle ekranlara döndü
Hercai dizisinde Melike karakteri ile akıllara kazınan Aslı Samat 100 kilo verdi. Sağlıklı beslenip spor yaparak zayıflayan oyuncunun değişimi şaşırttı.
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