Değiştirmeyen pişman olur! Bu paralar yeni yılda geçersiz olacak

Merkez Bankas\u0131, E8 Emisyon Grubu YTL banknotlar\u0131n 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ise de\u011ferlerini tamamen yitirece\u011fini duyurdu.,Banka, s\u00f6z konusu banknotlar\u0131n T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131 ve T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas\u0131 \u015fubelerinden de\u011fi\u015ftirilebilece\u011fini belirtti.,T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131'ndan (TCMB) yap\u0131lan duyuruya g\u00f6re, E8 Emisyon Grubu Yeni T\u00fcrk Liras\u0131 Banknotlar\u0131n Zaman A\u015f\u0131m\u0131 S\u00fcresi 31 Aral\u0131k 2019'da dolacak.,Bankadan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada \u015f\u00f6yle denildi:,\u201c8 May\u0131s 2007 tarih ve 26516 say\u0131l\u0131 Resmi Gazete'de yay\u0131mlanan duyuru ile E8 Emisyon Grubu 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 Yeni T\u00fcrk Liras\u0131 banknotlar\u0131n 1 Ocak 2010 tarihinde dola\u015f\u0131mdan kald\u0131r\u0131laca\u011f\u0131 ve 10 y\u0131ll\u0131k zaman a\u015f\u0131m\u0131 s\u00fcresini 31 Aral\u0131k 2019 tarihinde dolduraca\u011f\u0131 bildirilmi\u015fti.,Bu \u00e7er\u00e7evede, s\u00f6z konusu banknotlar 31 Aral\u0131k 2019 mesai saati sonuna kadar T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131 ve T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas\u0131 \u015fubelerinden de\u011fi\u015ftirilebilecek olup, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ise de\u011ferlerini tamamen yitirecektir.\u201d (\u0130HA)