Dehşet anları! Apartman sakini kapıcıyı böyle vurdu

Edinilen bilgiye g\u00f6re, olay merkez Seyhan il\u00e7esi 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. ,\u0130ddiaya g\u00f6re, sitedeki bir dairede oturan Caner \u015eahin (27), kap\u0131c\u0131 R\u0131dvan U\u00e7ar (31) ile hen\u00fcz bilinmeyen bir nedenle tart\u0131\u015ft\u0131. ,Daha sonra tart\u0131\u015fma b\u00fcy\u00fcy\u00fcp kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc.\r\nG\u00fcvenlik kameras\u0131na da yans\u0131yan kavgada taraflar site sakinlerinin araya girmesiyle ayr\u0131ld\u0131.\r\n,Bir s\u00fcre sonra Caner \u015eahin elinde tabancayla olay yerine d\u00f6n\u00fcp \u00f6n\u00fcne vatanda\u015flar\u0131n ge\u00e7mesine ra\u011fmen yere d\u00fc\u015fen U\u00e7ar'a ate\u015f etti. ,\u015e\u00fcpheli, emniyetteki i\u015flemin ard\u0131ndan sevk edildi\u011fi adliyede n\u00f6bet\u00e7i sulh ceza hakimli\u011fince tutukland\u0131.,A\u011f\u0131r yaralanan U\u00e7ar, \u00e7a\u011fr\u0131lan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131larak tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\nAdana Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 Cinayet B\u00fcro Amirli\u011fi dedektifleri olay yerine giderek zanl\u0131 Caner \u015eahin'i g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131.\r\n\r\n\r\n,U\u00e7ar, silahtan \u00e7\u0131kan \u00fc\u00e7 kur\u015funun isabet etmesi sonucu yaraland\u0131.\r\n