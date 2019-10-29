Demet Akalın'ın kızına aldığı oyuncağın fiyatı 'yok artık' dedirtti

L\u00fcks harcamalar\u0131 ile s\u00fcrekli g\u00fcndeme gelen ve bu y\u00fczden bolca ele\u015ftiri alan pop\u00e7u Demet Akal\u0131n'\u0131n k\u0131z\u0131na ald\u0131\u011f\u0131 oyuncak, sosyal medyaya damga vurdu,.\u00dcnl\u00fc pop\u00e7u, \u00f6nceki g\u00fcn k\u0131z\u0131na \u00f6yle bir hediye ald\u0131 ki, fiyat\u0131n\u0131 duyanlar inanamad\u0131...,Pop\u00e7unun "Ev kiras\u0131" diyerek fahi\u015f fiyat\u0131n\u0131 ele\u015ftirerek de olsa sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 oyunca\u011f\u0131n fiyat\u0131, Be\u015fikta\u015f'ta 3 oda 1 salonlu bir dairenin ayl\u0131k kiras\u0131na e\u015f de\u011fer. (Takvim),Demet Akal\u0131n, \u00f6nceki g\u00fcn 5 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z\u0131na 4 bin 200 liraya oyuncak ev ald\u0131!