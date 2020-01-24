Deneme amaçlı başladılar! Şimdi taleplere yetişemiyorlar...

Deneme ama\u00e7l\u0131 ba\u015flad\u0131lar! \u015eimdi taleplere yeti\u015femiyorlar...,Her \u00f6\u011f\u00fcn avokado t\u00fckettiklerini anlatan Kaplan, "\u0130lk ba\u015flarda tad\u0131n\u0131 sevmedik, kimse yemedi ama art\u0131k herkes al\u0131\u015ft\u0131, kahvalt\u0131larda, salatalarda g\u00fczel oluyor. Sadece su ve havyan g\u00fcbresi veriyoruz. Tamamen organik yeti\u015fiyor. Avokadoya 'ye\u015fil alt\u0131n' diyoruz. Getirisi \u00e7ok y\u00fcksek." diye konu\u015ftu.,T\u00fcrkiye'de, G\u0131da ve Tar\u0131m \u00d6rg\u00fct\u00fc (FAO) projesi kapsam\u0131nda 1970'de, deneme ama\u00e7l\u0131 Kaliforniya'dan Antalya'ya getirilen avokado \u00fczerine Bat\u0131 Akdeniz Tar\u0131msal Ara\u015ft\u0131rma Enstit\u00fcs\u00fc'nde (BATEM) 1983'e kadar \u00e7al\u0131\u015fma yap\u0131ld\u0131. Kentte toplam 50 \u00e7e\u015fidinin bulundu\u011fu avokadonun 7 t\u00fcr\u00fcn\u00fcn sertifikasyonu tamamlan\u0131p, tescili al\u0131nd\u0131. 1990'l\u0131 y\u0131llarda da fidan \u00fcretimine ge\u00e7ilerek avokado yeti\u015ftiricili\u011fine ba\u015fland\u0131. 2000'li y\u0131llarda 400 d\u00f6n\u00fcmde y\u0131ll\u0131k 200 ton avokado yeti\u015ftirilen kentte, avokado \u00fcretimi 12 kat artt\u0131. \u00dcr\u00fcne talep yo\u011fun olunca \u00fcretim alan\u0131 6 bin 61 dekara ula\u015ft\u0131. Pazar sorunu ya\u015fanmayan avokadoda bu y\u0131l 10 bin ton \u00fcretim hedefleniyor.,D\u00fcnyada ortalama a\u011fa\u00e7 ba\u015f\u0131na verim yakla\u015f\u0131k 40-45 kilogramken T\u00fcrkiye'de bu de\u011fer 50-60 kilograma \u00e7\u0131kabiliyor. Kente yar\u0131m as\u0131r \u00f6nce getirilen avokado, bir\u00e7ok \u00fcreticinin ge\u00e7im kap\u0131s\u0131 oldu.,\u0130l Tar\u0131m ve Orman M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mustafa \u00d6zen, BATEM'de y\u0131ll\u0131k 10-15 bine yak\u0131n avokado fidan\u0131 \u00fcretildi\u011fini, \u00e7ift\u00e7ilerin \u00fcr\u00fcne yo\u011fun ilgi g\u00f6sterdi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\nY\u0131ll\u0131k 5 bin tona yak\u0131n \u00fcretim oldu\u011funu belirten \u00d6zen, avokadonun profesyonel meyve bah\u00e7esi format\u0131nda yeni yap\u0131lmaya ba\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131, 15 d\u00f6n\u00fcm, 100 d\u00f6n\u00fcm avokado bah\u00e7eleri tesis edildi\u011fini aktard\u0131.,\u0130ki, \u00fc\u00e7 y\u0131l i\u00e7inde \u00fcretim miktar\u0131n\u0131n en az \u00fc\u00e7 kat\u0131na \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan \u00d6zen, "T\u00fcrkiye'deki avokadonun y\u00fczde 81'ini Antalya'da \u00fcretiyoruz. Avokadoya yo\u011fun ilgi var, pazar sorunumuz da yok. Rusya ve Ukrayna, Romanya ve Avrupa \u00fclkelerine de avokado ihracat\u0131m\u0131z ba\u015flad\u0131. \u00dcretim miktar\u0131m\u0131z daha da artt\u0131\u011f\u0131nda bu \u00fcr\u00fcn, hem i\u00e7 pazarda hem d\u0131\u015f pazarda ciddi anlamda yer bulacak." diye konu\u015ftu.,BATEM M\u00fcd\u00fcr\u00fc Abdullah \u00dcnl\u00fc ise avokadonun T\u00fcrkiye'ye ilk yar\u0131m as\u0131r \u00f6nce FAO kapsam\u0131nda getirildi\u011fini, ilk etapta deneme ama\u00e7l\u0131 ekildi\u011fini dile getirdi.\r\n\r\nBATEM'de avokadonun t\u00fcrleri \u00fczerine yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalardan sonra fidan \u00fcretimine ba\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran \u00dcnl\u00fc, "Farkl\u0131 t\u00fcrlerde fidan \u00fcreterek, \u00e7ift\u00e7ilere sat\u0131yoruz. Avokado fidan\u0131na yo\u011fun ilgi var, talebi kar\u015f\u0131lamakta g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekiyoruz." dedi.,"Avokadoya 'ye\u015fil alt\u0131n' diyoruz"\r\n\r\nGazipa\u015fa il\u00e7esinde 18 y\u0131ld\u0131r avokado \u00fcreten Atike Kaplan, ilk ba\u015flarda kimsenin avokadoyu sevmedi\u011fini, kendilerinin de t\u00fcketmedi\u011fini bildirdi.\r\n\r\n"Art\u0131k her sabah kahvalt\u0131da mutlaka yiyorum. \u015eimdi herkes \u00e7ok seviyor. M\u00fcthi\u015f bir talep var, t\u00fcccarlar dal\u0131nda tanesini 3-5 liradan sat\u0131n al\u0131yor." diyen Kaplan, avokadonun bak\u0131m\u0131 kolay, getirisi y\u00fcksek bir meyve oldu\u011funu s\u00f6yledi.,\u0130l\u00e7ede 20 y\u0131ld\u0131r \u00fcreticilik yapan \u0130lhan Kaplan ise avokadonun ektikten sonra \u00fc\u00e7 y\u0131lda meyve verdi\u011fini, bir d\u00f6n\u00fcm araziden 40-50 bin lira kazanabildiklerini aktard\u0131.\r\n\r\nHer \u00f6\u011f\u00fcn avokado t\u00fckettiklerini anlatan Kaplan, "\u0130lk ba\u015flarda tad\u0131n\u0131 sevmedik, kimse yemedi ama art\u0131k herkes al\u0131\u015ft\u0131, kahvalt\u0131larda, salatalarda g\u00fczel oluyor. Sadece su ve havyan g\u00fcbresi veriyoruz. Tamamen organik yeti\u015fiyor. Avokadoya 'ye\u015fil alt\u0131n' diyoruz. Getirisi \u00e7ok y\u00fcksek." diye konu\u015ftu. (AA)