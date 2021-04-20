Deniz Baysal Yurtçu koronavirüse yakalandı

Baysal, "Arkada\u015flarr :) Haber do\u011fru, covid oldum. Evde 10 g\u00fcnl\u00fck karantinaday\u0131m. \u0130yiyim, moralim yerinde, sadece koku alam\u0131yorum. Atlataca\u011f\u0131m in\u015fallah. Ama ger\u00e7ekten iyiyim, merak etti\u011finiz i\u00e7in \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ederim. ,Milli \u0130stihbarat Te\u015fkilat\u0131\u2019n\u0131n konu al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 TRT dizisi Te\u015fkilat\u2019\u0131n ba\u015frol oyuncular\u0131ndan Deniz Baysal Yurt\u00e7u koronavir\u00fcse yakaland\u0131.,Deniz Baysal Yurt\u00e7u, sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda sa\u011fl\u0131k durumu hakk\u0131nda bilgi verdi.,Yaln\u0131z de\u011filim, Bar\u0131\u015f da benimle bu s\u00fcre\u00e7te. Evde ayr\u0131 ayr\u0131 tak\u0131l\u0131yoruz, o negatif \u00e7ok \u015f\u00fck\u00fcr. En iyi ila\u00e7lardan biri moral. Benim moralim de yerinde..." a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu.,.,TRT 1'de yay\u0131nlanan 'Te\u015fkilat' dizisinin ba\u015frol oyuncusu koronavir\u00fcse yakaland\u0131! Sosyal medya hesab\u0131ndan a\u00e7\u0131klama yapt\u0131...,Bar\u0131\u015f Yurt\u00e7u-Deniz Baysal \u00e7ifti, 2019 y\u0131l\u0131nda nikah masas\u0131na oturmu\u015ftu.