Deniz dibinde müsilajın yoğunluğu görüntülendi

Anadolu Ajansı, Tavşan Adası açıklarında 30 metre derinlikte gerçekleştirilen dalışta, müsilajın geniş bir alanda ve deniz suyunun tamamına yoğun bir şekilde dağıldığını görüntüledi.