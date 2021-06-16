Deniz dibinde müsilajın yoğunluğu görüntülendi

Anadolu Ajans\u0131, Tav\u015fan Adas\u0131 a\u00e7\u0131klar\u0131nda 30 metre derinlikte ger\u00e7ekle\u015ftirilen dal\u0131\u015fta, m\u00fcsilaj\u0131n geni\u015f bir alanda ve deniz suyunun tamam\u0131na yo\u011fun bir \u015fekilde da\u011f\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledi.\r\n,<p><span style="color:#000000">G\u00f6r\u00fc\u015f mesafesinin s\u0131f\u0131ra yak\u0131n ve ayn\u0131 ekibin bir ay \u00f6nce ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi dal\u0131\u015fa g\u00f6re yo\u011funlu\u011fun kat kat fazla oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc.<\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">Yakla\u015f\u0131k 30 metre derinlikte ger\u00e7ekle\u015fen dal\u0131\u015f s\u0131ras\u0131nda m\u00fcsilaj\u0131n geni\u015f bir alanda ve deniz suyunun tamam\u0131na yo\u011fun bir \u015fekilde da\u011f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00f6zlendi.<\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">Su alt\u0131ndaki kaya olu\u015fumlar\u0131 \u00fczerinde de yo\u011fun \u015fekilde g\u00f6r\u00fclen m\u00fcsilaj\u0131n, \u00f6r\u00fcmcek a\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcne sahip olmas\u0131 dikkati \u00e7ekti.<\/span><\/p>\r\n,.,<p><span style="color:#000000">Dal\u0131\u015f ekibinden Ercan Akpolat, "Denizin s\u0131f\u0131r y\u00fczeyinden 30 metreye kadar m\u00fcthi\u015f bir \u015fekilde, g\u00f6z g\u00f6z\u00fc g\u00f6rmeyecek kadar yo\u011funluk var. D\u0131\u015far\u0131da g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz deniz salyas\u0131, a\u015fa\u011f\u0131da \u00e7\u00fcr\u00fcd\u00fck\u00e7e yukar\u0131 \u00e7\u0131kacak." dedi.<\/span><\/p>\r\n