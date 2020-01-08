Deniz suyu sıcaklığı hava sıcaklığını 5 derece geçince, vatandaşlar sudan çıkmak istemedi

Bir ba\u015fka vatanda\u015f Okan Atmaca da spor ve hobi ama\u00e7l\u0131 girdi\u011fi denizde olduk\u00e7a keyif ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 13 derece, deniz suyu s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 18, nem oran\u0131n\u0131n ise y\u00fczde 45 derece \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc kentte, vatanda\u015flar montlar\u0131n\u0131 giyerek Konyaalt\u0131 Sahili\u2019ne geldi.,Denize \u0131s\u0131nmak i\u00e7in girdi\u011fini belirten vatanda\u015flardan Abdurrahman \u00d6zbek, "D\u0131\u015far\u0131ya g\u00f6re su s\u0131cak. Hava esiyor ve \u00e7arp\u0131lmamak laz\u0131m.","Sudan \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131mda tekrar \u0131s\u0131nmak i\u00e7in suya girdim. O derece diyorum" diye konu\u015ftu.,Antalya\u2019da 2 g\u00fcnd\u00fcr etkili olan sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f ve \u015fiddetli r\u00fczgar sonras\u0131, bug\u00fcn havan\u0131n a\u00e7mas\u0131yla birlikte da\u011fl\u0131k kesimlerdeki kar g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131.,Atmaca, "Buras\u0131 bizim i\u00e7in bir \u015fans. Ke\u015fke herkes bu \u015fans\u0131 de\u011ferlendirebilse" dedi.,Da\u011flar\u0131 karla kaplanan Antalya\u2019da deniz suyu s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131, hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131 5 derece ge\u00e7ince vatanda\u015flar denize girerek \u0131s\u0131nd\u0131.,Baz\u0131 vatanda\u015flar sahilde g\u00fcne\u015f ve manzaran\u0131n tad\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131rken, \u00e7ocuklar da dalgalar\u0131 d\u00f6ven denize ta\u015f att\u0131. Baz\u0131 vatanda\u015flar ise montlarla geldi\u011fi sahilde \u0131s\u0131nmak i\u00e7in denize girmeyi tercih etti.