Denizaltı yanardağı patladı! Bir ada battı, üç kat daha büyük bir ada doğdu

550 milyon dolar\u0131 a\u015fan Gayrisafi Yurti\u00e7i Has\u0131la gelirine sahip olan Tonga'da ekonomi beklendi\u011fi gibi turizm ve tar\u0131mla s\u0131n\u0131rl\u0131.,Y\u00fcz\u00f6l\u00e7\u00fcm\u00fc yaln\u0131zca 747 kilometrekare olan Tonga'da 106 bin insan ya\u015f\u0131yor. Ba\u015fkenti Nuku\u2019alofa, Tonga dili ve \u0130ngilizce konu\u015fuluyor.,2014'te de yine bir denizalt\u0131 volkan\u0131n\u0131n faaliyete ge\u00e7mesi sonucu yeni bir ada daha olu\u015fmu\u015ftu.\r\n\r\nAdalar \u00fclkesinde, iki g\u00fcn \u00f6nce de 6.6 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem ger\u00e7ekle\u015fmi\u015fti. Sars\u0131nt\u0131n\u0131n merkez \u00fcss\u00fc, Tonga\u2019n\u0131n en b\u00fcy\u00fck ikinci \u015fehri Neiafu'nun yakla\u015f\u0131k 133 kilometre bat\u0131s\u0131yd\u0131.,D\u00fcnyadaki depremlerin yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 90'\u0131n\u0131n meydana geldi\u011fi hat olan Pasifik Ate\u015f \u00c7emberi, ayn\u0131 zamanda onlarca aktif volkana ev sahipli\u011fi yap\u0131yor.,Tonga Krall\u0131\u011f\u0131, yery\u00fcz\u00fcn\u00fcn en b\u00fcy\u00fck su k\u00fctlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ate\u015f \u00c7emberi fay hatt\u0131n\u0131n \u00fczerinde yer al\u0131yor.,Tongal\u0131 yetkililer, denizalt\u0131 volkan\u0131nda faaliyetin ge\u00e7en ay ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve 18 g\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan s\u00f6z konusu patlaman\u0131n ger\u00e7ekle\u015fti\u011fini belirtiyor.,Yeni ada, batan adan\u0131n \u00fc\u00e7 kat\u0131. Tonga Jeoloji Dairesi'nden Taaniela Kula, yeni adan\u0131n 100 metre geni\u015fli\u011finde ve 400 metre uzunlu\u011funda oldu\u011funu ve batan Lateiki Adas\u0131'n\u0131n 120 metre bat\u0131s\u0131nda yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,B\u00fcy\u00fck Okyanus'taki Tonga Tak\u0131madalar\u0131'nda patlayan bir denizalt\u0131 yanarda\u011f\u0131, krall\u0131\u011f\u0131 olu\u015fturan 172 adadan birini bat\u0131rd\u0131. Yanarda\u011f\u0131n p\u00fcsk\u00fcrtt\u00fc\u011f\u00fc lavlardan yeni bir ada ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Pasifik Ate\u015f \u00c7emberi'ndeki adalar \u00fclkesi Tonga'da bir yanarda\u011f\u0131n patlamas\u0131yla batan adan\u0131n \u00fc\u00e7 kat\u0131 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde yeni bir ada meydana geldi.