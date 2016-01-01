Denizli'de facia, 3 ölü var

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15 Temmuz Destanı
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GÜNDEM
-
Malatya'da FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı
YAŞAM
-
Kütahya'da bir köy karantinaya alındı
DÜNYA
-
Ekvador’da hapishane isyanları devam ediyor
YAŞAM
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Denizli'de bir restoranda yangın çıktı, 3 kişi öldü
YAŞAM
-
FETÖ firarisi öğretmen kadın sahte kimlikle yakalandı
DÜNYA
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Fransa'da 20 şehir korona sebebiyle gözetim altına alındı
DÜNYA
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İngiltere'de Covid-19 vaka sayısı yüzde 80 azaldı
DÜNYA
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İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 345 kişi hayatını kaybetti
YAŞAM
-
Servis beklerken öldürülen Semiha Peker'in katil zanlısı yakalandı
YAŞAM
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2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
YAŞAM
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Engelli şahıs evini taktı, söndürmek isteyen itfaiyeye bıçakla direndi
SPOR
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Inter'de 5 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı
YAŞAM
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Gümüşhane’de 2 köy birden karantinaya alındı
DÜNYA
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Trump’ın vergi kayıtları, Manhattan Bölge Savcısı Vance'e teslim edildi
GÜNDEM
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Son 24 saatte korona virüsten 73 kişi hayatını kaybetti
SPOR
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Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
DÜNYA
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İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 19 bin 886 vaka kaydedildi
YAŞAM
-
Gümüşhane'de 2 köy Covid-19 karantinasına alındı
POLİTİKA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Ermenistan'da yaşanan son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz"
YAŞAM
-
Terhisini alan asker memleketine giderken kazada öldü
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Ramazan
Denizli'de facia, 3 ölü var
Korkunç haber Denizli'den geldi. 3 Kişi feci şekilde can verdi...
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