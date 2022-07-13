Denizli'de katliam yapan cani kocadan kan donduran sözler!

Ac\u0131payam il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 \u00d6ren Mahallesi\u2019nde meydana gelen olayda, Mu\u011fla\u2019n\u0131n Ortaca il\u00e7esinde ya\u015fayan Emine Yal\u00e7\u0131n (38), bo\u015fanma a\u015famas\u0131nda oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen Erdal Yal\u00e7\u0131n (39) yan\u0131ndan ayr\u0131l\u0131p yakla\u015f\u0131k 1 ay \u00f6nce Denizli\u2019ye gelerek evlilik plan\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 iddia edilen Mehmet Aksoy (33) ve annesi G\u00fclperi Aksoy (51) ile birlikte ya\u015famaya ba\u015flad\u0131.,Evi terk eden kar\u0131s\u0131n\u0131, evlilik a\u015famas\u0131nda oldu\u011fu sevgilisini \u00f6ld\u00fcren Erdal Yal\u00e7\u0131n, ifadesinin ard\u0131ndan adliyeye sevk edildi. Rahat tav\u0131rlar sergileyen, so\u011fuk kanl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 koruyan Erdal Yal\u00e7\u0131n, neden yapt\u0131n\u0131z sorusuna ise \u201c\u00d6\u011frenirsiniz sonra\u201d diyerek cevap verdi.\r\n,\u0130z s\u00fcren Erdal Yal\u00e7\u0131n pompal\u0131 t\u00fcfekle e\u015fi Emine Yal\u00e7\u0131n ve Mehmet Aksoy\u2019u \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. Rastgele a\u00e7\u0131lan ate\u015f sonucu Mehmet Aksoy\u2019un annesi G\u00fclperi Aksoy ise a\u011f\u0131r yaraland\u0131. Denizli \u0130l Jandarma ve Mu\u011fla Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri taraf\u0131ndan yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmada \u015f\u00fcpheli olaydan 2,5 saat sonra su\u00e7 aletiyle birlikte Mu\u011fla\u2019da g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.,Mehmet Aksoy'u evinin yatak odas\u0131nda g\u00f6\u011fs\u00fcne av t\u00fcfe\u011fi ile 1 el ate\u015f ederek \u00f6ld\u00fcren Erdal Yal\u00e7\u0131n, ka\u00e7maya \u00e7al\u0131\u015fan 2 \u00e7ocu\u011funun annesi Emine Yal\u00e7\u0131n'\u0131n ard\u0131ndan 1 el t\u00fcfekle ate\u015f etti. ,Rahat tav\u0131rlar\u0131 ile herkesi \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7eviren cani koca d\u00fcn gece Denizli'de iki ki\u015fiyi katletti, bir ki\u015fiyi yaralad\u0131. Kendisine sorulan soruya verdi\u011fi cevap ise kan dondurdu.,\u015e\u00fcphelinin olayda kulland\u0131\u011f\u0131 tabanca ise jandarma ekipleri taraf\u0131nda arazide yap\u0131lan aramada bulundu. Erdal Yal\u00e7\u0131n'\u0131n sosyal medyadaki profiline 'bo\u015fanm\u0131\u015f' diye not d\u00fc\u015fmesi ise dikkat \u00e7ekti. A\u011f\u0131r yaralanan G\u00fclperi Aksoy'un ise tedavisinin devam etti\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n,Yaral\u0131 halde kap\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne d\u00fc\u015fen e\u015fine t\u00fcfe\u011fi do\u011frultan Erdal Yal\u00e7\u0131n, t\u00fcfek tutukluk yap\u0131nca bu kez \u00fczerinde bulunan tabancaya sar\u0131ld\u0131. E\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcne emin olmak i\u00e7in 3 el daha tabancayla ate\u015f eden koca, geldi\u011fi ara\u00e7la evden uzakla\u015ft\u0131.\r\n