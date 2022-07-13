Denizli'de katliam yapan cani kocadan kan donduran sözler!

Rahat tavırları ile herkesi şaşkına çeviren cani koca dün gece Denizli'de iki kişiyi katletti, bir kişiyi yaraladı. Kendisine sorulan soruya verdiği cevap ise kan dondurdu.