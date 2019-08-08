Denizli'deki depremden ilk görüntüler

Denizli'nin Bozkurt il\u00e7esinde, Richter \u00f6l\u00e7e\u011fine g\u00f6re, 6,0 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi. Deprem, Denizli'nin yan\u0131 s\u0131ra b\u00f6lge illerde de hissedildi.\r\n\r\n,Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Deprem Dairesi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n merkez \u00fcss\u00fcn\u00fc Denizli'nin Bozkurt il\u00e7esi olarak saptad\u0131\u011f\u0131 deprem, bug\u00fcn saat 14.25'te meydana geldi. \r\n\r\n,Yerin 7,09 kilometre derinli\u011finde olan deprem, Denizli'nin yan\u0131 s\u0131ra, Ayd\u0131n, Antalya, Mu\u011fla, Burdur, U\u015fak ve Isparta'da da hissedildi. Deprem b\u00fcy\u00fck pani\u011fe neden olurken, vatanda\u015flar panik i\u00e7erisinde d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n\r\n,.