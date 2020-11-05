Deprem enkazlarından daha önce kurtarılan isimler... Umut rekortmenleri!

*14 g\u00fcnl\u00fck Azra bebek, Van'da meydana gelen 7,2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki depremin ard\u0131ndan 2 g\u00fcn sonra enkazdan sa\u011f kurtar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Ayda Gezgin... 91 saat \r\n,*2 \u015eubat 2004 y\u0131l\u0131nda Konya'da yap\u0131m hatas\u0131 nedeniyle \u00e7\u00f6ken Z\u00fcmr\u00fct Apartman\u0131'ndan 138 saat sonra \u00e7\u0131kar\u0131lan Muhammet Kalem haf\u0131zalarda yerini koruyor., Ayn\u0131 depremde enkaz alt\u0131ndan bak\u0131\u015flar\u0131yla sembol olan 13 ya\u015f\u0131ndaki Yunus Geray, enkaz alt\u0131ndan sa\u011f \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131ktan sonra yolda hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti. ,*Erzincan'da 13 Mart 1992'de meydana gelen depremde g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131 SSK Hastanesi'nin 5'inci kat\u0131ndaki lojmanda kalan hem\u015fire Nurcan Eraslan, 187 saat sonra sa\u011f \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. Arslan, \u0130zmir depremini de Buca\u2019daki evinde ya\u015fad\u0131. Arslan "\u00c7ocuklar\u0131mla d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131k ve bir s\u00fcre apartman\u0131m\u0131zda oturduk. Evimizde \u00e7atlak olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in gece geri d\u00f6nd\u00fck. Ama \u00e7ok korktuk ve akl\u0131ma 1992 Erzincan depremi geldi" dedi.\r\n\r\n,*\u0130smail \u00c7imen, Yalova\u2019da yakaland\u0131\u011f\u0131 depremde hen\u00fcz 5 ya\u015f\u0131ndayd\u0131. Enkaz alt\u0131ndan 172 saat sonra kurtar\u0131ld\u0131. \u00c7imen "Hastanede annemin sevin\u00e7 \u00e7\u0131\u011fl\u0131\u011f\u0131 beni hayata ba\u011flad\u0131. Birbirimize ba\u011flanarak hayata yeniden ba\u015flad\u0131k" demi\u015fti.\r\n\r\n,\u0130dil \u015eirin... 58 saat\r\n,Elif Perin\u00e7ek... 65 saat\r\n,Ahmet \u00c7itim... 33 saat\r\nHalim Sar\u0131... 26 saat\r\nSeher Perin\u00e7ek... 23 saat\r\nEzel Perin\u00e7ek... 23 saat\r\nElzem Perin\u00e7ek... 23 saat\r\nK\u0131van\u00e7 \u00c7anak... 17 saat\r\n\u0130nci Okan... 17 saat\r\nH\u00fclya \u00d6zmet... 17 saat\r\nNurcan Tosun... 17 saat\r\nFadime Tolu... 15 saat\r\nEmine Eren... 14 saat\r\nBuse Hasy\u0131lmaz... 10 saat\r\nG\u00fcnay \u00d6z\u0131\u015f\u0131k... 10 saat,B\u00fct\u00fcn bu isimler b\u00fcy\u00fck bir fedak\u00e2rl\u0131kla 6,6 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki \u0130zmir depreminin ard\u0131ndan enkazlar i\u00e7inden saatler sonra \u00e7\u0131kar\u0131lan isimler...\r\n\r\nHer \u00e7\u0131kan yeni isim b\u00fct\u00fcn T\u00fcrkiye'yi heyecanland\u0131rd\u0131. Eller semaya kalkt\u0131 ve g\u00f6zya\u015flar\u0131 sel oldu. \r\n\r\n,*Yaloval\u0131 muhasebeci Y\u00fcksel Er, 17 A\u011fustos Marmara Depremi`nde 98 saat boyunca enkaz alt\u0131nda kendi idrar\u0131n\u0131 i\u00e7erek hayatta kald\u0131. Er, \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda o\u011flu Eser ile \u00e7ak yapmas\u0131yla \u00e7ok konu\u015fulmu\u015ftu.\r\n\r\n