Deprem şoku! O ilde vatandaşlar sokağa döküldü

Ka\u011f\u0131zman\u2019da art arda meydana gelen depremin ard\u0131ndan vatanda\u015flar evlerinden d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131.,Art arda gelen depremler vatanda\u015flar\u0131 korkuttu.,Kars\u2019\u0131n Ka\u011f\u0131zman il\u00e7esinde meydana gelen 3.4 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki depremin ard\u0131ndan vatanda\u015flar sokaklara d\u00f6k\u00fcld\u00fc.,Can ve mal kayb\u0131n\u0131n ya\u015fanmad\u0131\u011f\u0131 depremde vatanda\u015flar sokaklarda beklemeye devam ediyor., Merkez \u00fcss\u00fc Ka\u011f\u0131zman \u0130l\u00e7esi olan 3,3, 3,4 ve 2,9 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde 3 depremin ard\u0131ndan vatanda\u015flar k\u0131sa s\u00fcreli panik ya\u015fad\u0131.\r\n