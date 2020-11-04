Depremin 91. saatinde kurtulan Ayda'nın ailesi hakkında üzen gerçek

\u0130zmir depreminde enkaz alt\u0131ndan 91 saat sonra kurtar\u0131lan 3 ya\u015f\u0131ndaki Ayda Gezgin t\u00fcm T\u00fcrkiye'yi duyguland\u0131rd\u0131. Ayda'n\u0131n ailesi hakk\u0131nda \u00fczen ger\u00e7ek ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\r\n,Fidan Keskin Gezgin ma\u011faza m\u00fcd\u00fcr\u00fcyd\u00fc. Pandemi nedeniyle evden \u00e7al\u0131\u015f\u0131yordu. Depremin oldu\u011fu g\u00fcn e\u015fini i\u015fe u\u011furlam\u0131\u015f, Ayda ile birlikte evde kalm\u0131\u015ft\u0131. Ailecek en b\u00fcy\u00fck zevkleri, g\u00f6n\u00fcl verdikleri Be\u015fikta\u015f\u2019\u0131n ma\u00e7lar\u0131n\u0131 izlemekti. ,Ayda\u2019n\u0131n annesi Fidan Keskin Gezgin (38) ve babas\u0131 U\u011fur Keskin\u2019in, \u00e7\u00f6ken apartman\u0131 g\u00fcvensiz bulduklar\u0131 ve 2 haftad\u0131r ta\u015f\u0131nmak i\u00e7in ev arad\u0131klar\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,Deprem Fidan Keskin Gezgin\u2019i e\u015finden ve can\u0131ndan \u00e7ok sevdi\u011fi yavrusundan kopartt\u0131. Ailenin yak\u0131nlar\u0131, \u201cFidan, Manisa Celal Bayar \u00dcniversitesi \u0130\u015fletme B\u00f6l\u00fcm\u00fc mezunuydu ve i\u015finde \u00e7ok ba\u015far\u0131l\u0131, enerji dolu bir anneydi\u201d dedi.\r\n\r\n,\u0130zmir\u2019in Bayrakl\u0131 il\u00e7esinde depremde y\u0131k\u0131lan R\u0131zabey Apartman\u0131'n\u0131n enkaz\u0131 alt\u0131ndan kurtar\u0131lan 3 ya\u015f\u0131ndaki Ayda T\u00fcrkiye\u2019yi sevindirdi ancak annesinden ac\u0131 haber geldi. Anne Fidan Gezgin\u2019in cans\u0131z bedeni enkazdan \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n