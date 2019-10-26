Derbi öncesi Falcao'nun sağlık durumu belli oldu! Falcao Beşiktaş maçında...

Galatasaray'da Radamel Falcao oynamad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in taraftarlar taraf\u0131ndan ele\u015ftiriliyordu.\r\n,Ancak Kolombiyal\u0131 y\u0131ld\u0131z\u0131n sakatl\u0131\u011f\u0131 ile ilgili bir ger\u00e7ek ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Tecr\u00fcbeli oyuncunun rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131n a\u015fil tendiniti oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,33 ya\u015f\u0131ndaki Falcao, sakatl\u0131klar\u0131 nedeniyle kariyeri boyunca 605 g\u00fcn sahalardan uzak kalm\u0131\u015f ve 92 resmi ma\u00e7 ka\u00e7\u0131rm\u0131\u015ft\u0131.,Uzmanlar ise a\u015fil tendiniti rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131yla ilgili \u00e7arp\u0131c\u0131 a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.,Uzmanlar, "A\u015fil tendiniti i\u00e7in tedavi 'dinlenme' odakl\u0131d\u0131r. Falcao bu sebeple idmanlara \u00e7\u0131kmam\u0131\u015f olabilir. A\u011fr\u0131 kesiciyle \u00e7\u0131k\u0131p oynayabilirdi ancak sonras\u0131nda tendon \u00e7ok daha k\u00f6t\u00fc bir hale gelebilir ve kopabilirdi" yorumunu yapt\u0131.,K\u0131sacas\u0131 Falcao \u0131srar edilip oynat\u0131lsayd\u0131 uzun s\u00fcre sakat kalabilirdi.