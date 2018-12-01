Derbi öncesi G.Saray'dan dünya rekoru!

Galatasaray'\u0131n ligde Be\u015fikta\u015f ile oynayaca\u011f\u0131 derbi ma\u00e7\u0131 \u00f6ncesi son ak\u015fam idman\u0131n\u0131 T\u00fcrk Telekom Stadyumu'nda yapt\u0131.,Taraftara a\u00e7\u0131k yap\u0131lan idmanda Sar\u0131-K\u0131r\u0131m\u0131z\u0131l\u0131 taraftarlar\u0131n yo\u011fun ilgisi vard\u0131. ,G.Saray Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Cengiz de idman\u0131 stadyumdan takip etti. Cengiz \u015fu a\u00e7\u0131klamalarda bulundu: D\u00fcnyada b\u00f6yle bir taraftar yok. 40 bine yak\u0131n taraftar var. Milyonlarca lira \u00f6deyerek antrenman seyreden bir seyirci yok. Y\u00f6netim ve tak\u0131m olarak bu taraftara lay\u0131k olmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz.,Galatasaray taraftarlar Fatih Terim'e b\u00fcy\u00fck sevgi g\u00f6sterdi. Terim de trib\u00fcnleri selamlad\u0131. Tecr\u00fcbeli hoca \u015fu a\u00e7\u0131klamalar\u0131 yapt\u0131: 24 saat \u00f6nce yap\u0131lan bir \u00e7a\u011fr\u0131yla, bu kadar k\u0131sa s\u00fcrede, bu so\u011fuk havada burada olmak... Galatasaray'a adanm\u0131\u015f hayatlar\u0131n b\u00f6yle bir cevab\u0131 olabilir,G.Saray'dan rekor payla\u015f\u0131m\u0131 geldi. Ekrana yans\u0131t\u0131lan yaz\u0131da \u015fu ifadelere yer verildi: D\u00fcnyada \u00fccret \u00f6denerek izlenen en y\u00fcksek seyirci say\u0131s\u0131na ula\u015fan antrenman. Seyirci say\u0131s\u0131: 40.541,.,Muslera antrenman s\u0131ras\u0131nda taraftarlar\u0131n \u0131srarla tezah\u00fcratlar\u0131 \u00fczerine orta sahaya ko\u015fup trib\u00fcnlere \u00fc\u00e7l\u00fc \u00e7ektirdi,Taraftarlar tak\u0131mlar\u0131na me\u015fale, pankart ve tezah\u00fcratlarla destek verdi. ,\u0130\u015fte G.Saray'\u0131n seyircili idman\u0131ndan kareler...