Derbide 16 yıl sonra bir ilk! Bu defa...

S\u00fcper Lig\u2019in 23. haftas\u0131nda evinde derbi m\u00fccadelesinde Galatasaray ile kar\u015f\u0131la\u015facak olan Fenerbah\u00e7e\u2019de Volkan Demirel ilk kez antren\u00f6r olarak kul\u00fcbede yer alacak. ,2003 y\u0131l\u0131nda sar\u0131-lacivertli formay\u0131 s\u0131rt\u0131na giyen Demirel, 17 y\u0131l boyunca futbolcu olarak tak\u0131m\u0131na hizmet vermi\u015fti. ,Derbide Volkan Demirel ilk kez kul\u00fcbede!,Sezon ba\u015f\u0131nda futbol hayat\u0131n\u0131 noktalay\u0131p sar\u0131-lacivertlilerde antren\u00f6rl\u00fck kariyerine ba\u015flayan Volkan Demirel, 29 \u015eubat 2004 tarihinde ilk kez \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 Galatasaray derbisinden 16 y\u0131l sonra kul\u00fcbede antren\u00f6r olarak g\u00f6rev yapacak.\r\n,Kad\u0131k\u00f6y\u2019de oynanan 19 ma\u00e7\u0131n 16\u2019s\u0131nda ilk 11\u2019de sahaya \u00e7\u0131kan Demirel 3 m\u00fcsabakada da yedek kul\u00fcbesinde yer alm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Taraftar\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131nda derbide ilk kez sahada kaleci olarak yer almayacak olan Volkan Demirel, Kad\u0131k\u00f6y\u2019de Galatasaray ma\u011flubiyeti g\u00f6rmeden sporculuk kariyerini noktalad\u0131.