Derdine çare bulamayınca meslek sahibi oldu! Tanesini 500 liradan satıyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Bülent Arpat, 4 yıl önce patlayan davulunu tamir ettirmek için usta aradı ancak tüm çabalarına rağmen bulamadı.