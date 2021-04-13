Derdine çare bulamayınca meslek sahibi oldu! Tanesini 500 liradan satıyor

Patlayan davulunu tamir ettirecek usta bulamad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in davul im\u00e2lat\u0131na ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden B\u00fclent Arpat, "Davulum patlad\u0131, usta bulamad\u0131m. Kendi davulumu kendim yapt\u0131m. ,Yapt\u0131\u011f\u0131m bu davulu sosyal medyada payla\u015ft\u0131m. \u00c7ok be\u011fenildi. Sipari\u015fler gelmeye ba\u015flad\u0131. Ben de davul im\u00e2lat\u0131na ba\u015flad\u0131m. Pandemiden dolay\u0131 sipari\u015fler d\u00fc\u015f\u00fckt\u00fc, ramazan \u00f6ncesi talep artt\u0131, Ramazanda davul \u00e7alacak olanlar kap\u0131m\u0131z\u0131 \u00e7al\u0131yor. ,Ramazan \u00f6ncesi yo\u011fun \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. G\u00fcnde 2 tane davul im\u00e2l ediyorum, yapt\u0131\u011f\u0131m davullar\u0131 300 ila 500 lira aras\u0131nda fiyatla sat\u0131yorum" dedi.,KAYNAK: \u0130HA,G\u00fcnde 2 tane davul im\u00e2al eden Arpat, davullar\u0131n tanesini 500 liradan sat\u0131yor. Ramazan \u00f6ncesi ise i\u015fleri artt\u0131. Sahurda davul \u00e7alacak olanlar ramazan \u00f6ncesi sipari\u015flerini verdi. Arpat, gelen taleplere yeti\u015fmek i\u00e7in gece g\u00fcnd\u00fcz \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.,\u0130lk ba\u015fta \u00e7evresine davul yapan usta, sipari\u015fler art\u0131nca davul \u00fcretimine ba\u015flad\u0131. Bursa\u2019daki davul \u00e7alan m\u00fczisyenler davulunu B\u00fclent Arpat\u2019dan almaya ba\u015flad\u0131.,Bunun \u00fczerine kendi davulunu kendi tamir etti. Davuldan \u00e7\u0131kan ses dinleyenleri \u00e7ok etkiledi. B\u00fclent Arpat\u2019a herkes davulu nereden ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 sormaya ba\u015flad\u0131. ,Bursa'n\u0131n Osmangazi il\u00e7esinde ya\u015fayan B\u00fclent Arpat, 4 y\u0131l \u00f6nce patlayan davulunu tamir ettirmek i\u00e7in usta arad\u0131 ancak t\u00fcm \u00e7abalar\u0131na ra\u011fmen bulamad\u0131.