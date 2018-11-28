Dere yatağında tam 5 bin tane fidan bulundu

\u00c7orum'un Sungurlu il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Arifegazili K\u00f6y\u00fcnde, dere yata\u011f\u0131nda binlerce t\u00fcp kara\u00e7am ve sedir fidan\u0131 bulundu. Jandarma olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.\r\n,Edinilen bilgiye g\u00f6re olay, Arifegazili K\u00f6y\u00fc Beylice yolu \u00fczerinde meydana geldi. Dere yata\u011f\u0131na at\u0131lm\u0131\u015f fidanlar\u0131 fark eden k\u00f6y muhtar\u0131 \u015e\u00fckr\u00fc Yadigar durumu Jandarma ekiplerine bildirdi.\r\n,\u0130hbar \u00fczerine k\u00f6ye gelen jandarma ekipleri olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131rken, durumu Orman \u0130\u015fletme M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'ne bildirdi.\r\n,Jandarma ekipleri fidanlar\u0131n kim veya kimler taraf\u0131ndan at\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131n bulunmas\u0131 i\u00e7in soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.\r\n,Olay yerine gelen \u00c7orum Orman \u0130\u015fletme M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri yapt\u0131\u011f\u0131 inceleme neticesinde dere yata\u011f\u0131na at\u0131lan fidanlar\u0131n 5 bin t\u00fcp kara\u00e7am ve sedir fidan\u0131 oldu\u011funu belirledi.\r\n