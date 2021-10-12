Derelerden altın toplayıp servet yapıyorlar!

Maden arama ruhsatl\u0131 alanlarda alt\u0131n aramak mevzuata ayk\u0131r\u0131, onun d\u0131\u015f\u0131nda do\u011fadaki b\u00fct\u00fcn derelerde alt\u0131n araman\u0131n bir sak\u0131ncas\u0131 yok. D\u00fcnya \u00fczerinde alt\u0131n\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck oran\u0131 bu \u015fekilde vah\u015fi olarak do\u011fada bulunuyor. Vah\u015fi alt\u0131n madenlerdekinden \u00e7ok daha fazla" \u015feklinde konu\u015ftu.,G\u00fcnl\u00fck 1 ton 500 kilo toprak eleyen alt\u0131n avc\u0131lar\u0131 gram gram alt\u0131n bulup hat\u0131r\u0131 say\u0131l\u0131r kazan\u00e7 elde ediyor. Ka\u00e7ak olarak define kazarak alt\u0131n arayanlara nispeten derelerden alt\u0131n toplaman\u0131n yasal oldu\u011funu belirten merakl\u0131lar; T\u00fcrkiye\u2019de bu i\u015fi yapan on binlerce ki\u015finin bulundu\u011funu belirtiyor.\r\n\r\n,Do\u011fada olduk\u00e7a fazla olan ve Uluda\u011f'da eski maden yataklar\u0131ndan kopup gelen vah\u015fi alt\u0131n\u0131 arayan merakl\u0131lar derelerin getirdi\u011fi su kenarlar\u0131ndaki topraklar\u0131 eleyerek gram gram alt\u0131n topluyor. ,6 y\u0131ld\u0131r derelerde do\u011fal alt\u0131n arad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Emre Ayd\u0131n, "Alt\u0131n avc\u0131s\u0131y\u0131m Bu i\u015fe 6 y\u0131l \u00f6nce hobi olarak ba\u015flad\u0131m. Bu alt\u0131n do\u011fada her yerde bulunuyor. Bu sadece aramas\u0131n\u0131 ve yerini bileceksin. Biz 6 y\u0131ll\u0131k tecr\u00fcbemizle nerelerden \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 tespit edebiliyoruz. Bu i\u015f i\u00e7in makine ald\u0131k. Bu makine sayesinde g\u00fcnde 1 ton 500 kilo topra\u011f\u0131 eleyebiliyoruz. Bu i\u015fi hobi olarak devam ettiriyoruz.,Ben ba\u015fka bir i\u015fte \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum hafta sonlar\u0131 2 g\u00fcn tatilim var, onu da alt\u0131n arayarak de\u011ferlendiriyorum. Kayna\u011f\u0131na denk geldi\u011fimizde g\u00fcnde 15 gram alt\u0131n buldu\u011fumuz oldu. 6 y\u0131l i\u00e7inde 500 gram alt\u0131n toplad\u0131m" dedi.\r\n,.,Bursa\u2019da da do\u011fadan vah\u015fi olarak alt\u0131n toplayan bu i\u015fin merakl\u0131s\u0131 \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi bulunuyor. Bu i\u015fi yapan merakl\u0131lar ge\u00e7mi\u015f tecr\u00fcbelerine dayanarak derelerde alt\u0131n\u0131n nerelerden \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131 tahmin edip; dere kenarlar\u0131ndaki topraklar\u0131 eleyerek alt\u0131n\u0131 buluyor.,Alt\u0131n bulmada i\u015fleri kolayla\u015ft\u0131ran toprak eleme makine \u00fcreticisi Erhan Cem \u00d6zt\u00fcrk, "Alt\u0131n do\u011fada vah\u015fi olarak var. Herkes el yordam\u0131yla \u00e7\u0131kart\u0131yor. Bizim makine bu i\u015fi kolayla\u015ft\u0131r\u0131yor. Bize sorulan \u00e7ok fazla soru var. Bu i\u015fin kanuni olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 soruyorlar.,Bursa\u2019da alt\u0131n avc\u0131lar\u0131 Uluda\u011f'dan akan derelerde topraklar\u0131 eleyip do\u011fal alt\u0131n\u0131 bulup servet kazan\u0131yor!\r\n