Dev derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü

S\u00fcper Lig'in 3. haftas\u0131nda Galatasaray'\u0131n Fenerbah\u00e7e'yi a\u011f\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 derbide sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 ekip, kural hatas\u0131n\u0131n k\u0131y\u0131s\u0131ndan d\u00f6nd\u00fc.,\u0130ki tak\u0131m\u0131n sahadan birer puanla ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 m\u00fcsabakan\u0131n en ilgin\u00e7 anlar\u0131 ise salg\u0131n \u00f6nlemleri kapsam\u0131nda seyircisiz oynanan ma\u00e7ta sahaya me\u015fale at\u0131lmas\u0131 ve sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131 tak\u0131m\u0131n kural hatas\u0131n\u0131n k\u0131y\u0131s\u0131ndan d\u00f6nmesiydi.,KURAL HATASININ KIYISINDAN D\u00d6N\u00dcLD\u00dc\r\n\r\nDi\u011fer ilgin\u00e7 an ise Galatasaray'\u0131n oyun de\u011fi\u015fikli\u011fi yapt\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada kural hatas\u0131n\u0131n k\u0131y\u0131s\u0131ndan d\u00f6nmesiydi. Sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar\u0131n aleyhine yap\u0131lmas\u0131 muhtemel kural hatas\u0131 son anda \u00f6nlendi.,Ma\u00e7\u0131n 70. dakikas\u0131nda Galatasaray \u00fc\u00e7 oyuncu de\u011fi\u015fikli\u011fi birden yapt\u0131. Sofiane Feghouli\u2019nin yerine Babel, Arda Turan\u2019\u0131n yerine Etebo, Falcao\u2019nun yerine ise Mbaye Diagne girdi.,FALCAO SAHADA KALDI\r\n\r\nAncak de\u011fi\u015fiklik s\u0131ras\u0131nda tabelan\u0131n kald\u0131r\u0131lmamas\u0131ndan dolay\u0131 oyundan \u00e7\u0131kmas\u0131 gerekti\u011fini fark edemeyen Falcao sahada kald\u0131.,SAHAYA ME\u015eALE ATILDI\r\n\r\nM\u00fccadelenin ilk yar\u0131s\u0131nda stat d\u0131\u015f\u0131ndan "para\u015f\u00fct"le me\u015fale sahaya at\u0131ld\u0131. Oyun bir s\u00fcre duraklarken, m\u00fccadele me\u015falenin saha d\u0131\u015f\u0131na at\u0131lmas\u0131yla kald\u0131\u011f\u0131 yerden devam etti.,.,S\u00fcper Lig'in 3. haftas\u0131nda Galatasaray ve Fenerbah\u00e7e T\u00fcrk Telekom Stad\u0131'nda kozlar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131. M\u00fccadeleye iki tak\u0131m da 3 puan parolas\u0131yla \u00e7\u0131karken, kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 gol pozisyonlar\u0131n\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 ma\u00e7ta beklenen gol gelmedi.,GALATASARAY 12 K\u0130\u015e\u0130 OLDU \r\n\r\nO s\u0131rada oyuna Diagne de dahil olunca ev sahibi tak\u0131m sahada 12 ki\u015fi oldu.,TEKN\u0130K EK\u0130P UYARDI \r\n\r\nBu s\u0131rada Galatasarayl\u0131 futbolcular oyuna ba\u015flamak \u00fczereyken teknik ekibin uyar\u0131s\u0131yla de\u011fi\u015fiklik tabelas\u0131 kalkt\u0131 ve Falcao kenara geldi. (H\u00fcrriyet)