Dev ilaç firmasından umutlandıran koronavirüs aşısı açıklaması!

Pfizer CEO'su Albert Bourla, Amerikan CBS televizyonuna yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, son a\u015famas\u0131na gelinen koronavir\u00fcs a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n \u201cg\u00fcvenli ve etkili\u201d olmas\u0131 durumunda y\u0131l sonundan \u00f6nce piyasaya s\u00fcr\u00fclebilece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Bourla, \u015firketin a\u015f\u0131n\u0131n etkili olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ekim sonuna kadar tespit etme ihtimalinin y\u00fcksek oldu\u011funu ifade ederek, a\u015f\u0131n\u0131n onay\u0131 ve da\u011f\u0131t\u0131m\u0131 i\u00e7in haz\u0131rl\u0131klara ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n\r\n,\u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc ve son a\u015famas\u0131na gelinen a\u015f\u0131n\u0131n 18 ila 85 ya\u015f grubu aras\u0131nda 30 bin g\u00f6n\u00fcll\u00fc \u00fczerinde denenmeye ba\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve deneklerin say\u0131s\u0131n\u0131 44 bine \u00e7\u0131karmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcklerini belirten Bourla, potansiyel koronavir\u00fcs a\u015f\u0131s\u0131n\u0131 16 ya\u015f grubu ile kronik hastal\u0131\u011f\u0131 bulunanlar \u00fczerinde de deneyeceklerini kaydetti.\r\n\r\n,Bourla, a\u015f\u0131n\u0131n \u00fcretimine de ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 ve ba\u015far\u0131l\u0131 oldu\u011funun kan\u0131tlanmas\u0131 durumunda y\u00fcz binlerce doz a\u015f\u0131n\u0131n da\u011f\u0131t\u0131ma haz\u0131r olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Dev ila\u00e7 firmas\u0131ndan umutland\u0131ran koronavir\u00fcs a\u015f\u0131s\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131 geldi.