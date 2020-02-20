Dev krater Darvaza

Darvaza, Orta Asya'da T\u00fcrkmenistan s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7inde yer alan bir krater. Devasa bir krater olan ve ad\u0131n\u0131 yak\u0131n\u0131nda bulunan kasabadan alan Darvaza, d\u00fcnyan\u0131n da ilgi oda\u011f\u0131. ,Onlarca y\u0131ld\u0131r aktif bir halde yanan krater adrenalin tutkunlar\u0131n\u0131n da g\u00f6zdesi.\r\n,Darvaza yak\u0131nlar\u0131ndaki bu kraterdeki yang\u0131n, jeologlar\u0131n \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u0131ras\u0131nda kazayla olu\u015fmu\u015f.\r\n,1971'deki kazadan sonra ortaya \u00e7\u0131kan yang\u0131n t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen tam anlam\u0131yla s\u00f6nd\u00fcr\u00fclememi\u015f.\r\n,G\u00fcn\u00fcm\u00fczde b\u00f6lge foto\u011fraf\u00e7\u0131lar\u0131n ve turistlerin u\u011frak rotas\u0131 haline gelmi\u015f durumda.\r\n,D\u00fcnyan\u0131n farkl\u0131 yerlerinden insanlar bu devasa krateri g\u00f6rmek ve foto\u011fraf \u00e7ekmek i\u00e7in b\u00f6lgeye ak\u0131n etmekte.\r\n