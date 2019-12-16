Dev otoyol bitiyor! Trafiği rahatlatacak dev projede sona doğru

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi 2020\u2019nin Aral\u0131k ay\u0131nda yolun tam kapasite olarak hizmete a\u00e7\u0131lmas\u0131n\u0131n planland\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenilirken, yol \u00fczerinde yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,\u0130stanbul\u2019un Avrupa yakas\u0131 aya\u011f\u0131nda bulunan ve ekiplerin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00c7atalca \u0130nce\u011fiz K\u00f6y\u00fc mevki'inde k\u00f6pr\u00fc ekipleri, yo\u011fun \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam ediyor.,Yolun Viyad\u00fck, k\u00f6pr\u00fc ba\u011flant\u0131s\u0131 ve t\u00fcnel \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na gelinen a\u015famada, bir taraftan hafriyat kamyonlar\u0131 moloz ta\u015f\u0131mas\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcrken, yol \u00fczerinden bulunan ekipler asfaltlama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yap\u0131yor.,\u0130ki ayr\u0131 yoldan yap\u0131lan t\u00fcnellerin tamamlanmas\u0131 ard\u0131ndan iki farkl\u0131 noktadan daha ba\u011fl\u0131 yap\u0131larak yolun K\u0131nal\u0131 noktas\u0131na ba\u011flanmas\u0131n\u0131 ama\u00e7lan\u0131yor.,\u0130stanbul, Kocaeli ve Sakarya hatt\u0131nda in\u015fa edilen ve bug\u00fcne kadar y\u00fczde 85\u2019lik ilerleme sa\u011flanan Kuzey Marmara Otoyolu Projesi\u2019nin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 t\u00fcm h\u0131z\u0131yla s\u00fcr\u00fcyor.,\u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131n tamamlanmas\u0131 sonras\u0131nda \u0130stanbul\u2019un di\u011fer \u00e7evre illerle ve Ege B\u00f6lgesine ba\u011flant\u0131s\u0131 kolayl\u0131kla sa\u011flanacak ve ula\u015ft\u0131m anlam\u0131nda bir\u00e7ok noktada ise trafik sorununun \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilmi\u015f olacak.,\u0130stanbul\u2019un Avrupa Yakas\u0131ndaki K\u0131nal\u0131 (Silivri) mevki'inden ba\u015flay\u0131p Kocaeli ve Sakarya\u2019y\u0131 kuzeyden ge\u00e7erek Akyaz\u0131 il\u00e7esi yak\u0131nlar\u0131nda sonlanacak olan 398 kilometre uzunlu\u011fundaki yol, 3 ana b\u00f6l\u00fcm ve 7 kesimden olu\u015fuyor.