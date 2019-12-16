Dev otoyol bitiyor! Trafiği rahatlatacak dev projede sona doğru

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya hattında inşa edilen ve bugüne kadar yüzde 85’lik ilerleme sağlanan Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.