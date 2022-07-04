Dev petrol keşfi! Resmen duyurdular: Dünyanın kara kutusunda 82 milyon ton bulundu

.,Petrol alan\u0131, Medynsko-Varandeysky b\u00f6lgesindeki bir projesi s\u0131ras\u0131nda ke\u015ffedildi. \u015eirket yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada , "Testler s\u0131ras\u0131nda g\u00fcnde maksimum 220 metrek\u00fcp ak\u0131\u015f h\u0131z\u0131yla serbest bir petrol ak\u0131\u015f\u0131 elde edildi" denildi.,Rosneft, Pechora Denizi sular\u0131ndaki arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n "Timan-Pechora eyaletinin raftaki \u00f6nemli petrol potansiyelini kan\u0131tlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve b\u00f6lgenin \u00e7al\u0131\u015fma ve geli\u015fiminin s\u00fcrd\u00fcr\u00fclmesi i\u00e7in temel olu\u015fturdu\u011funu" kaydetti.,Rus enerji devi Rosneft, Pechora Denizi'nde tahmini olarak 82 milyon ton petrol i\u00e7eren b\u00fcy\u00fck bir petrol yata\u011f\u0131 ke\u015ffetti\u011fini duyurdu.,\u015eirketin sekizi Pechora Denizi'nde olmak \u00fczere toplam 28 a\u00e7\u0131k deniz b\u00f6lgesini kontrol etti\u011fi bildiriliyor.