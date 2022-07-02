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Türkiye Gazetesi

Dev proje hayata geçiriliyor! Barajdan baraja su takviyesi: Milli ekonomiye 348 milyon lira katkı sağlayacak

Dev proje hayata geçiriliyor! Barajdan baraja su takviyesi: Milli ekonomiye 348 milyon lira katkı sağlayacak

Diyarbakır'da Dicle Barajı'ndan Devegeçidi Barajı'na 20 milyon metreküp su aktarıldığı ve bu proje ile milli ekonomiye 348 milyon lira fayda sağlanacağı bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan . DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca "Gerçekleşen su transferi ile 58 bin dekar alanda pamuk, mısır ve tütün gibi ürünlerin ekimi gerçekleşecek olup 2022 yılı fiyatlarıyla milli ekonomimize 348 milyon lira fayda sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

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