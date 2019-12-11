Dev projede sona yaklaşıldı! İki şehir arası 2 saate düşecek!

T\u00fcrkiye'nin devam eden en b\u00fcy\u00fck projelerinden birisi olan Sivas-Ankara Y\u00fcksek H\u0131zl\u0131 Tren projesinde sona yakla\u015f\u0131ld\u0131.\r\n,Sivas-Ankara Y\u00fcksek H\u0131zl\u0131 Tren projesinin bir an \u00f6nce hayata ge\u00e7mesi i\u00e7in 406 kilometre uzunlu\u011fundaki hat boyunca 150 noktada yakla\u015f\u0131k 6 bin ki\u015fi \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.\r\n,Alt yap\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 tamamlanan projede ray d\u00f6\u015feme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131, 406 kilo metrelik hat boyunca, 150 noktada yakla\u015f\u0131k 6 bin \u00e7al\u0131\u015fan ile aral\u0131ks\u0131z s\u00fcrd\u00fcr\u00fcl\u00fcyor. Sivas \u015fehir merkezinde ray seriminin b\u00fcy\u00fck bir k\u0131sm\u0131 tamamland\u0131.\r\n,Belirlenen takvimde aksama yok Ray serim \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 yerinde inceleyen Sivas Valisi Salih Ayhan, projede i\u015f ak\u0131\u015f\u0131n\u0131n bakanl\u0131\u011f\u0131n belirledi\u011fi takvime g\u00f6re devam etti\u011fini belirterek, \u201cY\u00fcksek H\u0131zl\u0131 Tiren Sivas'ta Cumhuriyet tarihinin en b\u00fcy\u00fck yat\u0131r\u0131mlar\u0131ndan birisi.\r\n,\u0130stanbul, Ankara, Sivas ve ar\u0131ndan Erzincan ve Erzurum'a devam edecek. \u0130\u015f ak\u0131\u015f\u0131 i\u015f takvimine uygun olarak gitmektedir. 2020 y\u0131l\u0131n\u0131n ortalar\u0131na do\u011fru tamamlanacak \u015fekilde bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131n belirledi\u011fi i\u015f takvimi devam etmektedir\u201d dedi.\r\n,Sivas-Ankara aras\u0131 2 saate inecek\r\n,Projenin Sivas'\u0131n Sosyo-Ekonomik yap\u0131s\u0131nda b\u00fcy\u00fck geli\u015fmelere neden olaca\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Ayhan, \u201cCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131n himayelerinde, talimatlar\u0131 do\u011frultusunda, takipleri, Ula\u015ft\u0131rma bakan\u0131m\u0131z\u0131n gayretleri ve t\u00fcm birimler adeta bu projeye odaklanm\u0131\u015f durumda. Sivas-Ankara aras\u0131 karayolu ile 446 kilo metre. Bu hatt\u0131n uzunlu\u011fu ise 406 kilo metre. Sivas-Ankara aras\u0131nda ula\u015f\u0131m\u0131 2 saate indirecek.\r\n,\u0130stanbul-Sivas aras\u0131 ise 5 saat olacak. Yolda k\u0131salma da var. Konforlu ve nitelikli bir yolculuk imkan\u0131 sa\u011flayacak.\r\n,Sosyo-ekonomik olarak da Sivas'ta b\u00fcy\u00fck bir de\u011fi\u015fime neden olacak. Bizde Sivas olarak haz\u0131rl\u0131klar\u0131m\u0131z\u0131, gerek turizm, gerek sanayi, gerekse tar\u0131m alan\u0131nda s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyoruz. \u0130leride Pekin'e kadar uzanacak bir hat olacak\u201d dedi.\r\n,Test s\u00fcr\u00fc\u015fleri \u015eubat ve Mart ay\u0131nda\r\n,Ray serim \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 yerinde inceleyen Ayhan, yetkililerden \u00e7al\u0131\u015fmalar hakk\u0131nda bilgi alarak, projede \u00e7al\u0131\u015fan i\u015f\u00e7iler ile tokala\u015f\u0131p sohbet etti. ,\u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131n aral\u0131ks\u0131z ve yo\u011fun bir \u015fekilde devam etti\u011fini belirten Ayhan, 2020 y\u0131l\u0131n\u0131n ortalar\u0131nda tamamlanmas\u0131 planlanan projede ters s\u00fcr\u00fc\u015flerinin \u015eubat ve Mart ay\u0131nda ba\u015flamas\u0131n\u0131n planland\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatt\u0131.\r\n,