Dev projede sona yaklaşıldı! İki şehir arası 2 saate düşecek!

Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinin bir an önce hayata geçmesi için 406 kilometre uzunluğundaki hat boyunca 150 noktada yaklaşık 6 bin kişi çalışıyor.