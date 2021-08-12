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Türkiye Gazetesi

Devlet desteği ile kurdu... Şimdi karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlıyor

Devlet desteği ile kurdu... Şimdi karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlıyor

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 23 yıl boyunca birçok ilde turizm işletmeciliği yapan ve 3 yıl önce memleketi Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine yerleşen Salim Tufan, devletten aldığı destek ile kurutma tesisi açtı. Burada 23 çeşit meyve kurusu üreten Tufan, özellikle bölgeye has susuz olarak yetişen hıdıroz karpuzundan 12 ay boyunca tüketilebilen doğal cips üreterek ürünü, İngiltere, Fransa ve Hollanda’ya ihraç etmeye başladı.

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